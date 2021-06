Nimimerkki 72-vuotias monisairas eläkeläinen kirjoitti Turun Sanomissa (8.6.) asioinnin vaikeuksista Turun kaupungin ja Kelan yhteisessä asiakaspalvelupiste Kauppatorin Monitorissa. Kirjoittajan mukaan Monitorissa asioiminen ei ole tarpeeksi yksityistä ja rauhallista. Lisäksi kirjoittaja kertoo, että ei saanut paikan päällä neuvontaa. Pahoittelemme, että asiointikokemus Monitorissa on ollut kerrotun kaltainen.

Monitorissa on tarjolla runsaasti eri palveluja, minkä vuoksi sujuvaan asiointikokemukseen on kiinnitetty erityisen paljon huomiota heti aulasta lähtien. Opasteet kuhunkin palveluun ovat selkeät ja aulassa on aina myös henkilö ohjaamassa asiakkaita oikeaan palveluun.

Henkilökohtaiseen neuvontaan on rauhalliset ja yksityisyyden takaavat tilat sekä Kelan että kaupungin asiakaskohtaamisille. Tämä on ollut yksi Monitorin toiminnan suunnittelun lähtökohtia.

Asioinnissa pyritään turvaamaan näinä aikoina ennen kaikkea asiakkaiden ja henkilöstön terveys.

Monitorin asiakaspalvelussa on huomioitu koronaepidemian edellyttämät vaatimukset. Tämän takia emme tällä hetkellä voi opastaa asiakkaita esimerkiksi asiakaspäätteen käytössä. Epidemian takia verkossa tai puhelimitse asiointi on suositeltavaa, mikäli se on mahdollista.

Asioinnissa pyritään turvaamaan näinä aikoina ennen kaikkea asiakkaiden ja henkilöstön terveys.

Kaisa Mäkitalo

Kela, palveluryhmän päällikkö, Varsinais-Suomen palveluryhmä

Raimo Oksa

Turun kaupunki, palvelupäällikkö