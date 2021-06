Vasaramäen Omakotiyhdistys ry peräänkuulutti (TS 28.5.) Turun kaupungilta osallistamista, kuulemista ja tiedottamista. Turun Lyseon koulun vanhemmat ry:ssä emme ole yllättyneitä, ettei kouluasiassa ole kuultu omakotiyhdistystä.

Turun kaupunki ei osallista, kuule tai tiedota koulua koskevissa asioissa edes lasten huoltajia tai vanhempainyhdistystä. Turun Lyseon koulurakennus Runosmäessä asetettiin käyttökieltoon hieman yli vuosi sitten.

Silloin käyttökieltoon asetettiin yhtäaikaisesti kolmen eri koulun koulurakennukset ja noin 1 300 oppilasta siirrettiin väistötiloihin. Tiloihin, joista ei siinä vaiheessa vielä ollut tietoa. Uutinen oli helpottava, mutta monella tavalla myös hämmentävä.

Vielä puoli vuotta aiemmin sisäilmatyöryhmässä oli vakuutettu, ettei tilanne ole vakava eikä ole syytä huoleen. Vain viisi vuotta aiemmin suljettiin Runosmäen koulu pikapäätöksellä, vuosien sisäilmaongelmien jälkeen.

Yhteydenpito huoltajiin ja vanhempainyhdistykseen loppui täysin käyttökieltopäätöksen jälkeen. Väistötiloista ei myöskään järjestetty ainuttakaan tiedotus- tai kuulemistilaisuutta. Huoltajia kiinnostaa, mitä jatkossa tapahtuu. Kuten omakotiyhdistyskin totesi, tietoa saa kaivaa kissojen ja koirien kanssa. Vastauksia saa vain, jos osaa kysyä oikealta taholta ja oikeat kysymykset.

Turulla on vuodesta 2019 alkaen ollut sisäilmamalli, jota kaupungin edustajat ovat usein kehuneet. Sisäilmamallia ei kuitenkaan löydy kaupungin sivuilta, ei edes sisäilmaosiosta. Malli löytyy lopulta netistä Turun kaupunginhallituksen esityslistoista tai pöytäkirjoista vuodelta 2019. Se löytyy myös pitkän haeskelun jälkeen Turun kaupungin vuoden 2019 arviointikertomuksesta, sivulta 71.

Rakennuksessa on laajoja vaurioita. Moni on seurausta rakennusvirheistä ja osa kiinteistön huonosta ylläpidosta.

Miksi sisäilmamalli on näin vaikeasti löydettävissä? Asiantuntija on kuulemamme mukaan kallistunut Lyseossa peruskorjauksen kannalle. Tämä herättää huoltajissa suurta huolta.

Rakennuksessa on laajoja vaurioita. Moni on seurausta rakennusvirheistä ja osa kiinteistön huonosta ylläpidosta. Korjauksesta on tulossa massiivinen ja vaativa. Korjausehdotusten joukossa on muun muassa tiivistyskorjauksia. Näiden onnistumisesta ja käyttöiästä ei ole mitään takeita, eikä hyviä, onnistuneita esimerkkikohteitakaan.

Toisen kohteen kohdalla Turun kaupunki käytti yhtenä purkutuomion perusteena juuri muun muassa tiivistyskorjausten ongelmia. Miksi ne Lyseon kohdalla eivät olekaan ongelmallisia? Miksi esimerkiksi peruskorjauksen perusteena ollut elinkaarilaskelma tehtiin alun perinkin puutteellisin tiedoin, ilman tietoa julkisivun kunnosta?

Lyseossa ei ole järjestetty ainuttakaan keskustelu- tai tiedotustilaisuutta. Ei tutkimusraporteista, ei rakennuksen käyttökiellosta, ei väistötiloista ja niihin siirtymisestä, eikä rakennuksen jatkosuunnitelmista. Järjestetäänkö tiedotusta ja osallistamista vain riittävän aktiivisille ja äänekkäille huoltajille?

Saavatko tietoa vain he, jotka osaavat vaatia, kyseenalaistaa ja kysyä oikeita kysymyksiä? Tämä, jos mikä, eriarvoistaa alueita ja ennen kaikkea oppilaita.

Henna Lempiäinen, puheenjohtaja

Turun Lyseon koulun vanhemmat ry