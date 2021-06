Tuomiokirkon edessä olevan aukion terassi avattiin jo viikkoja sitten. Ilahduttava merkki normaalin ajan palaamisesta. Aurajoen rannoilla ja ravintoloiden ulkoterasseilla kesän tulosta nautitaan. Koronan tautiluvut ovat Suomessa todella hyvin hallinnassa. Yksittäiset eri alueilla tapahtuvat tartuntaryppäät kuuluvat normaaliin virustaudin kulkuun. Isossa kuvassa tilanne on maassamme erittäin hyvä ja vakavien tapausten lukumäärä on jo pitkään ollut pieni.

Rokotukset edistyvät hyvässä järjestyksessä ja niiden antamisen järjestelyt esimerkiksi kotikaupungissani Turussa toimivat kiitettävästi. Iäkkäät ja riskiryhmät ovat pian koko maassa saaneet molemmat rokotukset. Se vähentää oleellisesti vakavien tautitapausten riskiä. Miksi ylireagoidaan ja suurennellaan näitä muutaman alueen yksittäisiä tartuntaketjuja? Syntyneet tautiryöpsähdykset ja hoitolaitoksiin päässeet tartunnat on nopeasti saatu hallintaan ja hoidetuiksi.

Kautta koko maan kuolemien ja vakavien tautitapausten määrä vähenee juuri niin kuin oli odotettavissakin hyvin toimivan jäljityksen, testauksen, karanteenien ja sairaalahoidon ansiosta. Suomi on koko maailman kärkimaita koronataudin torjunnassa ja vakavien tapausten ehkäisyssä. Kansalaiset ansaitsevat siitä suurimman kiitoksen.

Yhteinen vihollinen on taas yhdistänyt suomalaiset. Rajoitusten, hygienian ja turvavälien noudattamista ei pelkillä määräyksillä, suluilla tai poikkeusoloilla saada toimimaan. Se on monestakin Euroopan maasta ja muualta maailmasta todettavissa.

Jokaisella meistä on omat tärkeät elämän aikansa ja asiansa. Lapset ja nuoret ovat kohtuuttomasti saaneet kärsiä koronan aiheuttamista rajoituksista. On pitkään oltu etäopetuksessa eikä ole saatu normaalisti elää vapaa-aikaa ja harrastuksia. Ylioppilasjuhlatkaan eivät vielä onnistuneet ilman koronan rajoitusmääräyksiä. Oli kuitenkin jo siirrytty leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen! Käsitteet ovat kyllä pahasti pielessä.

Perustasokin on Varsinais-Suomessa pian todellisuutta. Olisiko nyt lopultakin aika tosissaan panostaa lasten ja nuorten elämäntilanteen parantamiseen ja lapsiperheiden tukemiseen? Jälkilasku voi muuten tulla inhimillisesti ja taloudellisesti todella suureksi.

Turussa TPS ja FC Inter ovat menestyneet erinomaisesti. TPS:n otteluissa mestaruudesta ei saanut olla yleisöä. Inter ei alkukauden otteluihinsa ole saanut lainkaan katsojia paikan päälle. Samaan aikaan ravintoloissa, Helsingin kasinolla ja vapaasti liikuttavissa puistoissa ynnä muissa paikoissa on saattanut olla satoja ihmisiä koolla ilman sen kummempaa kontrollia. Ja nyt ihan sallitustikin Tuomiokirkkoaukion terassilla satoja kävijöitä.

Tapahtumajärjestäjien, teatterien ja esiintyjien eriarvoinen kohtelu on mielestäni erittäin kohtuutonta ja koronataudin torjumiseksi myös täysin tarpeetonta.

Tuomiokirkkoon ei kuitenkaan saanut kokoontua 10 ihmistä enempää kerrallaan! Nyt sallittu luku on 50 – miksi ei heti enemmän kirkon suurissa tiloissa? Tuskinpa kirkossa kävijät alkavat bailaamaan ja olemaan liikaa lähikontaktissa!

Esiintyjä- ja teatterimaailman erikoinen kohtelu on vielä aivan oma lukunsa. Ravintolassa saa nykyisten aukioloaikojen mukaan olla paljonkin asiakkaita illalla. Anniskelua saa tehdä klo 22 asti ja sulkemisaika on tuntia myöhemmin. Ruokaravintoloiden ja baarien erottelu on kovin keinotekoinen ja kaukana arkitodellisuudesta. Täysin käsittämätöntä ja vailla mitään järkiperusteita on se, että ravintolaesiintyjien aikana ei saanut olla 10 katsojaa tai kuulijaa enempää!

Tapahtumajärjestäjien, teatterien ja esiintyjien eriarvoinen kohtelu on mielestäni erittäin kohtuutonta ja koronataudin torjumiseksi myös täysin tarpeetonta. Jos normaali työnteko on estetty eikä sen enempää perustella, miksi näin tehdään, ei pienien koronakorvausten jako paljoa lohduta tai auta. Eduskuntatalon edessä hyvin järjestetty mielenosoitus oli vaikuttava. Se myös kertoi koruttomasti hallituksen nykyisen rajoituspolitiikan eriarvoisuuden ja kohtuuttomuuden.

Kun selvästikin olemme nyt tilanteessa, jossa pahin on voitettu, pitäisi viivyttelemättä avata ne toiminnot ja tapahtumat, jotka eivät ole koronataudin leviämisen kannalta uhkaavia. Kulttuurille, taiteelle ja niiden työntekijöille on jo aiheutettu suuria vahinkoja ja menetyksiä.

Hallitus on pitkään kipuillut rajoitusten purkamisen hybridistrategiansa kanssa. Aluehallintovirastot ovat olleet paljon vartijana. Tuntuu siltä, että kukaan ei ole johtanut tätä tärkeää strategiaa.

On tehtävä päätökset, joiden mukaan kaikilla alueilla toimitaan yhdenmukaisesti ja kaikkia kansalaisia kohdellaan tasa-arvoisesti. Suurten ulkotapahtumien, joukkuepelien, kilpailujen sekä kesätapahtumien katsojamäärät ja turvallisuusmääräykset ovat asioita, joihin pitää saada yhtenäiset ohjeet hallitustasolta maan kaikille alueille.

Kaikkia kansalaisia on kohdeltava tasapuolisesti ja samoilla perusteilla. Jokaisella meistä on oikeus normaaliin elämään heti, kun tautitilanne sen mahdollistaa.

Risto Kapari, Turku

sosiaalineuvos (eläkkeellä)