Osallisuuden ajan kehittäjäryhmässä lastensuojelun kokemusasiantuntijat ovat pohtineet, kuinka vaikuttavaa ja kauaskantoista on saada apua juuri silloin, kun sitä itse tarvitsee.

Nuoret kokevat yksinäisyyttä, epätoivoa ja ulkopuolisuutta tilanteessa, jossa he eivät saa apua tai joutuvat odottamaan vastaanottoaikaa useita viikkoja. Nuorilla on pysäyttävä kokemus siitä, kuinka "huumeita on tällä hetkellä helpompi saada kun apua mielenterveyspalveluista".

Aina kyse ei ole pelkästä rahasta, vaan ennen kaikkea siitä, mihin sitä käytetään. Mihin lastensuojeluun osoitetut lisäeurot todellisuudessa kuluvat? Kolme miljoonaa voi olla merkittävä raha oikein kohdennettuna, mutta mitätön panostus sinne tänne siroteltuna.

Se, miten nuoret kokevat olemassa olevien palveluiden sopivan juuri heidän tilanteeseensa, selviää vain kysymällä heiltä itseltään. Palvelun pitäisi myös olla tasalaatuista ja kaikilla tulisi olla samat mahdollisuudet saada apua. Miten varmistetaan, ettei ainoa reitti mielenterveyspalveluihin kulje lastensuojelun asiakkuuden kautta tai toisaalla estä niiden saamista kun nuori on "turvallisesti säilössä" laitoksessa?

Mihin lastensuojeluun osoitetut lisäeurot todellisuudessa kuluvat?

Ammattilaisilla on paljon osaamista, näkemystä ja voimavaroja lähteä toteuttamaan uusia palveluita. Asiakkailla taas on ensikäden tieto ja kokemus siitä, millaisesta palvelusta olisi heidän tilanteessaan mahdollisimman paljon hyötyä. Organisaatioilla taas pitäisi olla kyky toimia ja reagoida ketterästi muuttuviin tarpeisiin.

Yhteiskehittäminen ammattilaisten, asiakkaiden ja päättäjien kesken on yksi tapa lisätä palveluiden vaikuttavuutta. Se vaatii uudenlaista asennetta ja halua luoda dialogia palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjien välille. Kehitystyön tuloksena lapsi tai nuori voi parhaassa tapauksessa päästä osalliseksi omaan elämäänsä ja osaksi toimivampaa yhteiskuntaa.

Sosionomi YAMK

lastensuojelun kokemusasiantuntijoita

Osallisuuden aika ry:n kehittäjäryhmä