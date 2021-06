Ympäristöämme roskataan jatkuvasti, ja sille täytyy saada loppu. Roskaaminen ei väin näytä rumalta, vaan se myös haisee ja on haitaksi ympäristölle ja meidän terveydellemme.

Roskat ovat myös haitaksi eläimille. Luontomme on monien eläinten koti ja niitä täytyy suojella. Uskon, että kaikki haluamme suojella ympäristöämme sen pilaantumiselta.

Karkkipapereita, koirankakkapusseja, maskeja, kumihanskoja… Yksinkertaisesti roskia, jotka eivät maadu. Monien kauppojen pihalla olevat roskikset pursuavat yli. Maskeja ja muita roskia on siellä sun täällä.

Tämänhetkisen maailmantilanteen vuoksi maskit ja kumihanskat ovat suurin roskaamisen aiheuttaja, ja tälle kaikelle täytyy tehdä jotain.

Olisi mahtavaa, jos roskiksia tyhjennettäisiin useammin ja uusia roskiksia lisättäisiin paikkoihin, joissa niitä ei ole riittävästi.

Kaupungit voisivat järjestää keväisin, kesäisin, syksyisin ja talvisin siivoustapahtumia, jolloin asukkaat jakautuisivat eri paikkoihin ja siivoisivat eri alueita. Koulussa roskaamisesta ja sen haitoista pitäisi puhua enemmän. Kouluissa voitaisiin myös tehdä erilaisia projekteja, jotka kannustaisivat nuoria siivoamaan.

Jos jatkamme samaa rataa, ties missä kunnossa maailma on kymmenien vuosien päästä. Tästä syystä on erittäin tärkeää saada roskaaminen mahdollisimman vähäiseksi. Uskon, että moni muukin on asiasta samaa mieltä.

Tehdään maailmasta parempi paikka, autetaan toisiamme ja tehdään yhteistyötä, jotta ympäristömme pysyisi siistinä. Yhdessä pystymme tähän!

Anisa Ljeskovica

opiskelija