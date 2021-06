Turkuun on avattu kaupungin ja Kelan yhteistoimintapiste Monitori. Olen pitkään sairastettuani joutunut hakemaan toimeentulotukea. Ajattelin, että täydentäisin hakemustani entiseen malliin Kelassa pistäytymällä. Sain tietää, että nykyisin Kelan palvelupiste on KOP-kolmiossa. Sinne siis.

Turun torin ympäristö on remontin kohteena ja aidattu läpikulkemattomaksi ja -näkymättömäksi, ollut jo pitkään. Mistään kautta ei pääse kulkemaan vaivattomasti. Haittansa aiheuttavat myös kahdenlaisilla rullalaudoilla suihkivat lautailijat ja käytön jälkeen hylätyt vempeleet.

Sairauden uuvuttamana ja huonojalkaisena olisin halunnut levähtää jossain. Penkkejä ei keskustassa ole. Oma vesipullo oli kyllä mukana, siis hörpättyäni astuin reippaasti KOP-kolmion ovista sisään.

Näkymä oli sekava. Ovella oli opastaja, joka kysyi, minne olen menossa. Hän lupasi viedä minut Kelan palvelupisteelle. Tarjosi kasvomaskin, oikeammin ison pussin niitä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Perässäni oli toinen asiakas, jonka asiaa opas tiedusteli. Hän oli menossa sosiaalitoimeen. Ei riittänyt tiedoksi. Tarkempaa asiaa penättiin. Asiakas sanoi hämmentyneenä, ettei nyt tässä sitä aio kertoa. Siirryin syrjemmäksi.

Ei yksityisiä asioita voi hoitaa ihmispaljoudessa.

Opas vei minut etäämmällä olevaan aulaan, ja sanoi, että luukkujen 20–22 edessä oleviin jonoihin olisi nyt mentävä. Ei ollut jonotusnumerolappuja, ei penkkejä, asiointi oli tehtävä seisoen. En nähnyt vesipistettä.

Sain varattua uuden ajan, joka on sitten yksityinen, sekin piti kysyä. Tulostin pankkitiliotteet tietokoneelta. Neuvontaa siinä ei näkynyt. Olin saada paniikkikohtauksen, kun en ihan osannut.

Tämä Monitori on kerrassaan huono monestakin syystä. Ei yksityisiä asioita voi hoitaa ihmispaljoudessa. Meitä on monenlaisia, muun muassa yliherkkiä melulle, hajuille, ihmispaljoudelle ja niin edelleen. Hahmottaminen on mahdotonta isossa värejä tulvivassa tilassa.

Monien toimintojen keskittäminen on kuin basaari, jossa saa monenlaisia hedelmiä. Jos nyt kuitenkin haluaisi rauhassa keskustella itseä askarruttavista asioista, se ei basaarissa onnistu.

72-vuotias monisairas eläkeläinen