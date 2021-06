Alueiden kaavoitus ja palvelutarjonnan kehittäminen herättävät keskustelua kuntavaalien kynnyksellä. Teema on tärkeä niin kansalaisten, yritysten kuin kuntapäättäjien näkökulmasta. Onnistuneella kaavoituksella luodaan hyvää ja vetovoimaista asuin-, työ- ja investointiympäristöä.

Yrityksille kuntien kaavoituskoneisto näyttäytyy usein kasvun ja kehityksen pullonkaulana. Perusongelma on kaavoituksen hitaus. Kaavoitusprosessin aikajana voi kulkea vuodesta jopa yli kymmeneen vuoteen, mahdollisista valituksista riippuen. Tässä ajassa ehtivät usein liiketoiminnan tarpeet muuttua.

Merkittävä haaste on myös se, jos kaava on liian yksityiskohtainen. Jos näin on ja kaavoitusprosessi kestää pitkään, se saattaa jo lainvoimaiseksi tullessaan olla vanhentunut. Tällöin joudutaan hakemaan poikkeuksia kaavaan tai käynnistämään hakuprosessi uudelleen.

Liiallinen yksityiskohtaisuus saattaa myös nostaa toteutuskustannuksia ja vuokria, mikä voi johtaa siihen, ettei hanketta pystytä toteuttamaan.

Elinkeinoelämä ehti jo toivoa muutosta käynnissä olevan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen myötä. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että tavoitteet sujuvammasta kaavoituksesta uhkaavat jäädä toteutumatta. Vaarana on, että kaavoitus jarruttaa investointeja, mikäli se jäykistyy ja monimutkaistuu ja valtion valitusoikeus laajenee.

Kunnilla on mahdollisuus jo nykyisellään nopeuttaa kaavoitusta selkiyttämällä ja nopeuttamalla prosesseja. Parhaaseen lopputulokseen investointien näkökulmasta päästään, kun yritysten kanssa käydään vuoropuhelua ja kuullaan niiden tarpeita etukäteen.

Investoivalla taholla on paras ymmärrys omasta toiminnastaan.

Investoivalla taholla on paras ymmärrys kannattavan liiketoiminnan edellytyksistä, ja esimerkiksi kaupan alalla nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää toimijoilta ketteryyttä. Vähittäiskaupan sijoittumiseen ei tarvita erityissääntelyä, jossa rajataan tarkkaan mahdolliset kauppapaikat. Tämäkin saattaa olla investointien esteenä.

Kunnan tulee käsitellä asianmukaisesti ja määräajassa maanomistajien asemakaavan muutosehdotuksia omistamallaan alueella. Tämä ei tarkoita kunnan kaavamonopolin kaventamista, mutta näin voitaisiin edesauttaa hankkeita ja säästää kuntien resursseja.

Kauppa haluaa kuulla asiakkaiden tarpeita ja olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kaupan ala on myös yrityssektorin suurin työllistäjä ja yksi suurimmista investoijista.

Investoivat yritykset tuovat elinvoimaa ja työpaikkoja alueille. Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi ennakoitavaan toimintaympäristöön.

Tulevien kuntapäättäjien tuleekin kiinnittää kaavoituksen sujuvuuteen erityistä huomiota.

Jari Alanen Kaupan liiton yhdyskuntasuunnitteluvaliokunnan pj., Kesko Oyj:n aluejohtaja

Tea Taivalkoski asiantuntija, yhdyskuntasuunnittelu, Kaupan liitto