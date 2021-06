Vuonna 2015 reilut parikymmentä maailman päättäjää sitoutui Pariisin ilmastohuippukokouksessa lisäämään merkittävästi puhtaan energian tutkimukseen ja kehittämiseen osoitettuja kansallisia määrärahojaan. Siitä lähtien nämä maat ovat yhdessä EU:n kanssa lisänneet julkisia investointeja puhtaaseen energiaan 4,8 miljardilla eurolla vuodessa.

Tämä tutkimuksen ja kehittämisen lisärahoitus on nopeuttanut läpimurtoja uuden teknologian, kuten vihreän vedyn, alalla.

Koordinoitu maailmanlaajuinen yhteistyö on suoraa tulosta Mission Innovation -aloitteesta. Se on tärkein yhteistyöfoorumi, jolla eri maat pyrkivät vauhdittamaan sellaisten puhtaan energian innovaatioiden kehittämistä, jotka ovat välttämättömiä ilmastokriisin voittamiseksi.

Ministerit kokoontuvat tällä viikolla Mission Innovation -aloitteen puitteissa kartoittamaan tietä maailmanlaajuiselle ilmasto- ja energiainnovoinnille. Kansainvälinen energiajärjestö on varoittanut, että nollanettopäästötavoitteiden ja puhtaan energiateknologian nykytilan välillä on syvä kuilu, joten kyseessä on vuoden tärkein puhdasta energiaa käsittelevä kansainvälinen kokous.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tähän Chilen isännöimään kokoukseen osallistuu virtuaalisesti kymmeniä energia- ja tutkimusministereitä maailman eri puolilta. Se tarjoaa mahdollisuuden sitoutua vauhdittamaan puhtaan energian innovointia ja pohjustaa edistymistä ilmastokysymyksissä valmisteltaessa marraskuussa Glasgow’ssa pidettävää COP 26 -kokousta.

Mission Innovation -aloitteessa on mukana 25 maata kuudelta mantereelta sekä lisäksi EU, jossa omalla vastuualueellani eli tutkimuksen ja innovoinnin alalla on käytettävissä 95,5 miljardin euron määrärahat Horisontti Eurooppa -ohjelman kautta.

Jotta voimme yhdessä varmistaa onnistumisen, Mission Innovation -aloitteessa on päätetty keskittyä muutamaan puhtaan energian innovoinnin keskeiseen näkökohtaan. Tähän sisältyy yhteistyön lisääminen yksityissektorin kanssa ja innovaatioiden markkinoille siirtymisen nopeuttaminen. Aloitteella halutaan toisin sanoen auttaa innovointisyklin tiivistämisessä.

Yritykset ja kuluttajat ympäri maailmaa ovat jatkuvasti riippuvaisia merenkulun, ilmailun ja raskaan teollisuuden, kuten teräs-, sementti- ja kemikaaliteollisuuden kaltaisista aloista. Innovointisyklit voivat näillä avainaloilla kestää neljännesvuosisadan tai kauemminkin.

Koska tuoton saamiseen investoinneista voi kulua pitkä aika, läpimurtoinnovaatioiden rahoittamiseen tarvittavan pääoman hankkiminen on jatkuva haaste. Tällä hetkellä nämä toimialat – samoin kuin lukuisat muutkin – eivät kuitenkaan tekniikaltaan etene riittävästi, jotta ne voisivat saavuttaa nollapäästötavoitteet ajoissa.

Mission Innovation -aloitteen jäsenten osuus maailman julkisista puhtaan energian tutkimukseen ja kehittämiseen käytettävissä olevista määrärahoista on 95 prosenttia. Aloite voi auttaa ottamaan käyttöön ja yhdistämään nämä valtavat resurssit keskeisten innovointisyklien vauhdittamiseksi strategisesti ja kustannusten alentamiseksi erityisesti niillä toimialoilla, joilla hiilestä irtautuminen on vaikeinta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Esimerkkinä mainittakoon, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan puhtaan vedyn tuotantokustannukset ovat yli kaksi kertaa suuremmat kuin fossiilisista polttoaineista saatavan vedyn. Päästäksemme käännekohtaan markkinoilla ja jotta puhdas vety olisi kustannuksiltaan kilpailukykyistä, haluamme painaa sen hinnan 1,6 euroon kilolta.

EU:n ja muiden tahojen tuella ja johdolla Mission Innovation -aloite auttaa alentamaan puhtaan vedyn kustannuksia. Miten?

Mission Innovation -aloite vauhdittaa uudella maailmanlaajuisella innovointitoiminnalla hallitusten sitoutumista ja yhdistää markkinatoimijoita, jotta ne voivat helpommin hyödyntää uutta teknologiaa ja hyötyä mittakaavaeduista. Aloite on EU:n tuella jo perustanut verkkosivuston, jolla voidaan seurata puhtaaseen vetyyn liittyvän teollisen toiminnan klustereiden kehittämistä esimerkiksi Tonavan varrella Romaniassa, Mallorcalla Espanjassa ja Tanskassa.

Tällä vuosikymmenellä Mission Innovation -aloite nostaa esiin ja auttaa yhdistämään toisiinsa 100 näistä uusista ”vetylaaksoista” eri puolilla maailmaa.

Euroopan komission jäsenenä, jonka tehtäviin kuuluu työskentely nuorten eurooppalaisten kanssa, olen kuunnellut heidän vetoomustaan, että maailma keskittyisi kiireellisesti ilmastonmuutokseen. Nämä äänet puhuttelevat meitä komissiossa, sillä Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on ensisijainen tavoitteemme.

Tällä viikolla Chilessä – ja tästä eteenpäin – puhtaan energian innovointi on nostettava maailmanlaajuisesti ensisijaiseksi tavoitteeksi.

Mariya Gabriel

EU:n tutkimuksesta ja innovoinnista vastaava komissaari