Turku ja Turun Satama Oy on vankasti ajamassa laivayhtiöiden yhteiskäyttöön suunnitellun matkustajaterminaalin toteuttamista Linnanaukon alueelle. Alueen kaavoitus on parhaillaan vireillä ja itse rakennushanke on jo ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Varsinaisen matkustajapaviljongin lisäksi hankkeeseen kuuluu runsaasti laiturirakentamista varusteluineen, matkustajasillat, pysäköintitalo, tarkastustilat ym. Liikennejärjestelyt ovat erittäin mittavat, on otettava huomioon laivaan menevä ja sieltä purkautuva liikenne, rekkaliikenne ja muut ajoneuvot.

Matkustajasataman ympäristön liikennejärjestelyt ovat haasteellisia (junayhteys, pitkäaikainen ja lyhyt pysäköinti, bussit, taksit ym.). Lisäksi Ruotsin-liikenteessä laivojen aikataulut ovat sellaiset, että maapuolen liikennettä on kahteen laivaan samanaikaisesti.

Puuttumatta tarkemmin yksityiskohtiin haluan tuoda esiin muutaman vakavasti harkittavan seikan.

Tehdäänkö Turussa nyt sama virhe kuin Helsingissä? Siellä matkustajaterminaalit jätettiin asutuksen ympäröimiksi Länsisatamassa, Eteläsatamassa ja Katajanokalla. Aikoinaan olisi ollut mahdollista siirtää matkustajasatama keskitetysti Sompasaareen, jossa oli valmiit alueet laitureineen Vuosaareen siirtyneen sataman jäämistönä. Liikenneyhteyksien kannalta paikka oli sujuvasti saavutettavissa ja asuinalueet olivat kaukana.

Jälkiviisautena virhe on kyllä myönnetty ja nyt sitten Länsisatamaan ollaan suunnittelemassa satoja miljoonia maksavaa tunneliyhteyttä.

Turun yleiskaavaehdotuksen 2029 mukainen rakentaminen sulkee terminaalin omaan poteroonsa ja tuleville satamamuutoksille ei jää mahdollisuuksia. On muistettava, että merenkulku ja kuljetustekniikan kehitys ohjaavat sataman kehitystä. Näitä muutostarpeita kehitys tuo varmaan tulevaisuudessakin.

Ironista on myös se, että uuden terminaalin toteuttamisen kannattavuutta perustellaan lähiympäristön maakaupoilla. Satamatoiminnot ja asuminen eivät sovi rinnakkain. Sataman melu, liikennehaitat ja päästöt tulevat olemaan ongelma, kun toiminta varmaankin vaatii uuden ympäristöluvan.

Nyt mielestäni kannattaisi tässä satamahankkeessa ottaa aikalisä. Nyt pitäisi tehdä puolueeton Turun seudun satamaselvitys kestävän ratkaisun löytämiseksi. On tutkittava maankäytölliset mahdollisuudet sekä rahti- että matkustajasataman kehittämiseksi.

Turun seudun kunnat eivät saa tässä asiassa tuijottaa omaan napaansa, vaan nyt on katsottava Turun seudun etua. Tärkeitä lähtökohtia ovat maapuolella sujuvat liikenneyhteydet ja merellä ruoppauksista vapaa laivaväylä. Olisiko syytä selvittää perusteellisesti myös Turun ja Naantalin satamien sulauttaminen yhteen?

Mielestäni kannattaisi tässä satamahankkeessa ottaa aikalisä.

Kantasataman nykyinen väylä ja siihen liittyvä jatkuva ruoppaaminen ei ole vähäpätöinen asia. Väylä on nyt verrattavissa suuren luokan ojaan, jota reunustavat saviliejuiset luiskat. Sata vuotta sitten vesisyvyys oli muutaman metrin luokkaa ja vähitellen se on ruopattu nykyiseen 11 metrin haraussyvyyteen.

Aurajoki tuo edelleen jatkuvasti lietettä ja laivojen potkurivirrat syövyttävät Ruissalon rantoja ja väylän luiskia sekoittaen massoja monta kertaa päivässä.

Kun Airiston meriläjityksestä aika on ajanut ohi, on ruoppausliejulle löydettävä sijoituspaikat hyvin pitkällä aikavälillä. Nyt tiedossa oleva paikka ei pitkälle riitä.

Kaupunginhallitukselle tehdyssä hankeperusteluissa sataman käyttökuluihin kuuluvat ruoppauskulut ovat vain 20–30 prosenttia todellisista.

Kaupunginhallitukselle esitettyihin hankkeen kannattavuuslaskelmiin sisältyy myös lukuisia merkittäviä riskejä sekä hankkeen rahoituksen tulo- että menopuolella. Riskit liittyvät muun muassa matkustaja- ja rahtialusliikenteen jatkuvuuteen, matkustaja- ja rahtimäärien toteutumiseen sekä tonttien ja rakennusoikeuksien myynnistä saataviin tuloihin.

Menopuolella kaupunki-infran ja kunnallistekniikan rakentaminen vanhalla satama-alueella asuntojen ja toimistorakennusten tarpeisiin sisältää aina huomattavia kustannusriskejä. Hankkeen kaikki riskit jäävät Turulle.

Oma ehdotukseni on, että Turun tulisi nyt pidättäytyä uuden terminaalin rakentamisesta ja jatkaa 5–10 vuotta nykyisellä paikalla. Tämä tarkoittaa myös molempien laivayhtiöiden maa-alueiden vuokrasopimusten jatkamista.

Nykyiset matkustajaterminaalit toimivat vielä varsin laadukkaasti. Muutospaineet ovat tulleet Turun linnan ympäristön tulevaisuuden suunnitelmista.

Otetaan siis aikalisä ja tehdään edellä mainitut selvitykset seudullisen hyvän ja tehokkaan sataman turvaamiseksi. Samalla nähdään pandemian mahdolliset muutokset matkustajaliikenteeseen. Vaikka aikalisä voi viivästyttää muita haaveita Turun linnan ympäristössä, niin kaipa nekin tuon selvityksen voivat odottaa.

Matti J. Niemi

diplomi-insinööri

eläkkeellä, toiminut työtehtävissä muun muassa Helsingin satamalaitoksen suunnittelupäällikkönä ja Turun Sataman teknisenä johtajana