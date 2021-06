Ei vihalla eikä vastenmielisyydellä, vaan lempeällä huvittuneisuudella ja suomentajan ominaisuudessa vastaan Miikka Laihisen kritiikkiin (TS 24.5.) nobelisti Louise Glückin teoksesta Uskollinen ja hyveellinen yö.

Ensinnäkin, on naurettavaa peräänkuuluttaa Nobel-runoilijalta "lukijoiden tuohduttamista". Se olisi täysin vastoin Nobel-palkinnon myöntämisen periaatteita. Nobel-palkinto myönnetään pitkästä, varmaotteisesta ja luonteeltaan rakentavasta elämäntyöstä – vähän niin kuin National Humanities -mitalikin, jonka Louise Glück on myös vastaanottanut.

Sitä, että kirjallisuuden Nobel myönnettäisiin "tuohduttavalle" tai tuskin edes erityisen "kokeelliselle" runoilijalle, Laihinen saa odottaa ja kauan, sen vannon, yhtä varmasti kuin itse aavistin että Louise Glückillä voisi olla mahtavaa potentiaalia saada tärkeä kirjallisuuspalkinto.

Toiseksi, Miikka Laihinen on täysin oikeassa todetessaan, että Louise Glückin kokoelma on kauttaaltaan nautittavaa ja ensiluokkaista kirjallisuutta, ja "runojen kerronnanomaista, usein elliptiseksi lavenevaa sanontaa on alati helppo lähestyä."

Kolmanneksi, Laihisen housuissa välttäisin jatkossa sen tapaisia otsikoita kuin "Nobeliaanisia runosäilykkeitä sudokumuodossa." Ainakin silloin, kun saman kritiikin loppuosassa peräänkuulutetaan "soinnillista tenhoa."

Neljänneksi totean, että oikein äännettynä "faithful and virtuous" ei ainakaan minun suussani erityisesti aktivoi suun ja kielen lihaksia, ellei sitten ihan Aku Ankka -amerikanenglantiin mennä.

Viidenneksi, edelleen minun mielipiteeni on, että "Uskollinen ja hyveellinen yö" on paitsi merkityssisällöltään kyseenalaistamaton kokoelman nimi, myös toiston ansiosta soljuva.

Anni Sumari

runoilija, suomentaja