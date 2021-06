Suomi on monipuolinen markkinatalousmaa. Kuitenkaan peruskouluissa tai lukioissa oppilaat eivät saa kattavasti tietoa erilaisista yritysmalleista. Taloustaidon opetuksessa sijoittajaomisteisten yritysten rinnalla tulisi kertoa myös käyttäjäomisteisista yrityksistä.

Suomessa omistetaan enemmän osuuksia osuuskunnista kuin missään muualla maailmassa. Keskinäisillä yrityksillä on vahva asema. Peräti 90 prosenttia aikuisista on jäsenenä ainakin yhdessä tällaisessa yrityksessä. Niillä on ollut vahva rooli taloudessamme erityisesti kriisiaikoina, näin myös nyt korona- ja ilmastokriisin keskellä.

Monelle yritysmalli on silti jäänyt hämäräksi. Tuoreen tutkimuksemme mukaan alle 30-vuotiaista nuorista vain 41 prosenttia tietää, että osuuskunta on yritys.

Turun yliopiston yritysyhteistyö on vahvaa, ja siellä osuuskuntamalli tunnetaan. Turun AMK:n BisnesAkatemia tekee maanlaajuisestikin esimerkillistä työtä käyttämällä mallia yrittäjyyskasvatuksessaan.

Turussa – ja Salossa – toimii hyvällä menestyksellä useita ammattiin opiskelevien omistamia osuuskuntia, jotka tarjoavat monenlaisia palveluja.

Turun seudulla on edellytykset siirtyä osuuskuntaopetuksen edelläkävijäksi alemmilla asteilla. Asiantuntemusta löytyy Varsinais-Suomesta!

Nuorten pitäisi saada perustiedot osuustoiminnan periaatteista jo peruskoulussa ja syventää tietoa lukiossa. Suomalaisen talousjärjestelmän eri ulottuvuuksien ymmärtäminen on tärkeä taito.

Tämä olisi tulevien kuntapäättäjien syytä laittaa korvan taakse. Asiaa kannattaa lähteä ajamaan paikallisesti nyt, kun esimerkiksi lukioissa opetus ensi syksynä uudistuu uusien opetussuunnitelmien myötä.

Resurssikysymys tämä ei mielestäni ole, vaan tarvitaan ennen kaikkea yhteistä tahtoa ja avarampaa ajattelua.

Osuuskunnat ovat yrityksiä, joiden omistus pysyy toiminta-alueella. Ne kerryttävät alueellista hyvinvointia – sekä verot että voitot jäävät Varsinais-Suomeen.

Sami Karhu

toimitusjohtaja

Osuustoimintakeskus Pellervo ry