Vammaiset henkilöt ovat kunnan asukkaita siinä kuin muutkin. Vammaisia henkilöitä on kaikissa ikäryhmissä lapsista vanhuksiin ja heidän taustansa sekä elämäntilanteensa ovat erilaisia kuten kenellä tahansa. He voivat olla yksinasuvia tai perheellisiä.

He myös käyttävät kunnan palveluja kuten muutkin käymällä päiväkodissa, koulussa, opiskelemalla tai he voivat olla töissä tai eläkkeellä. He käyttävät liikunta- ja kulttuuripalveluita kuten teattereita, kirjastoja ja uimahalleja aivan kuten muutkin kuntalaiset. Heillä on myös oikeus käyttää äänioikeuttaan tai asettua ehdolle kuntavaaleissa.

Todellinen osallisuus ei kuitenkaan toteudu ilman esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Esimerkiksi jos tilaisuus on paikassa, jonne johtaa vain raput tai siellä ei ole esimerkiksi induktiosilmukkaa, tällöin osa ihmisistä jätetään ulkopuolelle: heille ei suoda mahdollisuutta tulla paikalle ja osallistua yhdenvertaisesti – tämä on syrjintää.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (vammaissopimus) on osa Suomen velvoittavaa lainsäädäntöä. Vammaissopimuksen artikla esteettömyydestä ja saavutettavuudesta onkin erityisen painava.

YK:n vammaissopimus velvoittaa osallisuuteen päätöksenteossa. Myös kuntalaissa on määritelty, että vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Vastaavat kirjaukset löytyvät myös hallituksen lakiesityksestä tulevaisuuden hyvinvointialueita koskien.

Invalidiliitto ja VAPI ry haluavat muistuttaa, että jokaisella on oikeus esteettömiin ja saavutettaviin lähipalveluihin. Haluamme muistuttaa, että kuntalain mukaan yhdenvertaisuus ja osallisuus on huomioitava kaikessa kunnan päätöksenteossa.

Kun palvelujen käyttäjät ovat mukana suunnittelussa, saadaan laajempi näkemys tarvittavista ratkaisuista.

Kuntalaisten kuuleminen asioita valmisteltaessa edistää luottamuksen rakentumista ja tuottaa parempia päätöksiä. Kun palvelujen käyttäjät ovat mukana suunnittelussa, saadaan laajempi näkemys tarvittavista ratkaisuista. Ennaltaehkäisevät palvelut vähentävät ongelmia ja pienentävät kustannuksia kunnissa.

Parhaimmillaan vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden toimiva yhteistyöfoorumi. Tällöin yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä erilaisten palvelujen käyttäjien tarpeet tulevat paremmin huomioitua ja löydetään asiakkaille toimivia ratkaisuja kustannuksia hilliten.

Lain mukaan vammaisneuvostolle on myös annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Tärkeää olisi, että vammaisneuvostoille myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus keskeisimmissä lautakunnissa ja ne otetaan mukaan työhön jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Toivommekin nyt vaalien aikaan ja etenkin niiden jälkeen aitoa yhteistyötä valtuutettujen ja vammaisneuvostojen välille, tavoitteena ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutuminen myös vammaisten henkilöiden kohdalla.

Paula Kukkonen

puheenjohtaja

Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry

Sanna Leppäjoki-Tiistola

järjestöasiantuntija

Invalidiliitto ry