Huolestuneina olemme naapurikunnasta Turusta seuranneet sisäilmaongelmaisen Liedon Keskuskoulun tilannetta. Koulussa on oireiltu vuodesta 2014 alkaen, mutta vasta nyt, vanhempien ja lasten aktivoiduttua, ovat kunnan viranomaiset alkaneet suhtautua koulun ongelmiin vakavammin.

Näemme useita yhtymäkohtia sisäilmaongelmaisen, nyt jo käyttökieltoon laitetun Sepänkatu 2 kiinteistön hoidossa.

1. Lapsia ja kiinteistön muita käyttäjiä ei siirretty oireiluista ja sisäilmailmoituksista huolimatta väistötiloihin.

2. Kiinteistöjen käyttäjät oireilivat useamman vuoden, ja oireilu jatkui sekä tutkimusten ja korjausten aikana että niiden jälkeen – ei korjattu oikeita kohteita tai tutkimukset olivat puutteellisia.

3. Lapsia ja vanhempia vähäteltiin ja jopa syyllistettiin tilanteesta.

Liedon kunnan ratkaisuna Keskuskoulun tilanteeseen on ollut pääsiäisen jälkeen tarjota osalle luokkia väistötilat. Osa luokista on joutunut jäämään tiloihin, joissa oireillaan. Luokat ja oppilaat on siten asetettu eriarvoiseen asemaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Syyslukukaudeksi Liedon kunta ehdottaa, että jokainen luokka voisi opiskella tietyt tunnit väistötiloissa. Suurin osa koulupäivistä vietettäisiin kuitenkin oireilua aiheuttavissa tiloissa.

Mitä hyötyä Liedon kunta arvelee kiinteistön käyttäjille olevan väistötiloista, jos suurin osa koulupäivästä vietetään joka tapauksessa tiloissa, joissa oireillaan?

Kaikki lapset tulee ensi tilassa siirtää terveellisiin väistötiloihin.

Tilanne kuormittaa kohtuuttomasti Keskuskoulun oireilevia oppilaita ja heidän perheitään, eivätkä he saa tarvittavaa tukea tilanteesta vastuussa olevilta Liedon kunnan virkamiehiltä. Päinvastoin, virkamiehet ovat kunnan sisäilmatyöryhmän vanhempien edustajalle ehdottaneet, että syy oireiluun löytynee kotiolosuhteista, lasten käyttämistä hygieniatuotteista tai koulumotivaatiosta.

Myös Sepänkadulla vanhempien ja lasten kokemuksia vähäteltiin voimakkaasti. Perheiden syyllistäminen ei kuitenkaan ole ratkaisu vakavaan tilanteeseen, vaan pahentaa sitä entisestään.

Jos molemmin puolin löytyy tahtoa, löytyy myös ratkaisu. Tutkimuksia ja korjauksia voidaan Liedon Keskuskoulussa jatkaa, mutta ei vaarantamalla lasten terveyttä. Kaikki lapset tulee siksi ensi tilassa siirtää terveellisiin väistötiloihin.

Perusopetuslain 29 pykälän mukaan jokaisella lapsella on oikeus terveelliseen ja turvalliseen opiskeluympäristöön – myös Liedossa.

SiTku (Turvary ry:n sisäilmatoimikunta)