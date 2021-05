Koronarajoitusten vuoksi valtaosa kuntavaalien kampanjoinnista käydään verkossa. On suuri vaara, että verkkohäirintä hankaloittaa kampanjointia tai jopa estää reilun vaalikeskustelun ja rapauttaa luottamusta vaaleihin. Häirintää kohtaavat tutkitusti eniten nuoret, naiset ja vähemmistöihin kuuluvat.

Verkkohäirintä ja vihapuhe pyrkivät vaientamaan kohteensa tai estämään keskustelun tietyistä aiheista. Keinovalikoima on usein sama: uhkailu, keskustelun tukkiminen omilla viesteillä tai henkilön sulkeminen pois keskustelualustoilta.

Häirintä karkottaa ehdokkaiden lisäksi muut keskustelijat ja tarkkailijat, sillä vihapuheen sävyttämiä keskusteluja on epämiellyttävä seurata.

Useat nuorille tärkeät keskustelunaiheet ovat alttiimpia verkkohäirinnälle. Asiallista keskustelua esimerkiksi ruokavalioista, ilmastonmuutoksesta tai yhdenvertaisuuteen liittyvistä teemoista on lähes mahdotonta käydä avoimesti. Tämä johtaa siihen, että ihan tavallisia aiheita vältellään ja niistä tulee vaiettuja.

Lastenoikeusjärjestönä meille on tärkeää, että nuoret kaikkialla maailmassa saavat äänensä kuuluviin.

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvia rikoksia ei välttämättä tunnisteta ja jos tunnistetaankin, niihin suhtaudutaan vähättelevästi. Internetissä tapahtuvia rikoksia pidetään lievempinä, vaikka niillä voi olla erittäin pitkäaikaisia ja vakavia seurauksia. Esimerkiksi verkossa leviävät valheelliset huhut voivat levitä nopeasti monen ihmisen nähtäville, ja kerran nettiin levinneitä huhuja voi olla vaikea saada sieltä pois.

Häirintää ei kuitenkaan pidä sekoittaa kritiikkiin, joka on olennainen osa demokratiaa. Sananvapaus ei silti oikeuta toimintaa, joka on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi.

Vain harvoilla ehdokkailla on varaa laajamittaiseen mainontaan eri medioissa. Muiden on ajatuksistaan kertoakseen tyydyttävä kilpailemaan tilasta verkossa, erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Pienimmät vaalikassat ovat tyypillisesti nuorilla ehdokkailla. Verkkohäirintä voi viedä nuoren ehdokkaan tärkeimmän kanavan, jolla tavoitella äänestäjiään. Se rapauttaa luottamusta vaaleihin.

Sosiaalinen media on parhaimmillaan ehdokkaiden vuorovaikutuksen alusta. Nyt sen potentiaali ei tule käyttöön. Vihapuhetta välttääkseen ehdokas saattaa jättää keskustelun väliin ja tyytyä pelkkiin kohdennettuihin mainoksiin.

Kuntavaaleja ja sen tuloksia on tarkkailtava verkkohäirinnän kannalta. Kannustamme ehdokkaita ja vaalitiimejä ilmoittamaan kaikki sosiaalisessa mediassa tapahtuvat rikokset poliisille. Se on yksi keino pitää viranomaiset tietoisina siitä, mitä vaalikampanjoissa tapahtuu ja kuinka laajamittaista häirintä on.

Poliisilla puolestaan pitäisi olla suuremmat resurssit käsitellä verkossa tapahtuvaa häirintää, väkivaltaa ja vainoamista.

Myös jokainen vaalikeskustelun seuraaja voi tukea rakentavaa keskustelua, esimerkiksi käyttämällä somealustojen työkaluja ilmiantaakseen kommentteja, jotka ylittävät hyväksytyn rajan. Vaalien ajan häirintää ei pidä vähätellä, vaan se pitää ottaa vakavasti.

Milla Halme

Plan International Suomi