Kuntavaalien yhteydessä on hyvä pohtia seuraavaa: Turun kaupungin päättäjät perustelevat suuntaan tai toiseen, mikä on paras tapa lisätä kaupungin vetovoimaisuutta.

Yksi tärkeimmistä hankinnoista vetovoimaisuuden kannalta tuntuu olevan raitioliikenne. Väittämän mukaan raitiotie houkuttelee kaupunkiin uusia asukkaita runsain määrin, radanvarren maanarvo nousee, mikä puolestaan vaikuttaa tietysti asuntojen hintaan.

Jospa kuitenkin tehdään vertaus kahdesta eri Turusta. On Turku numero yksi, jossa on funikulaari, on Logomon silta, on raitiovaunu, on toriparkki, jonne on vaikea päästä, ainakin siitä päätellen, miten henkilöautoliikennettä on tarkoitus tulevaisuudessa rajoittaa ja keskusta tehdä autottomaksi (vihr), on täyteen rakennettu torin pinta, mihin ei kauppiaita ehkä enää saada.

Ja on Turku numero kaksi, jossa terveydenhuollossa on riittävästi resursseja, lääkäriin pääsee säädetyssä ajassa, homekoulut on korjattu, koululuokkien oppilasmäärä on hyvällä tasolla, vanhusten hoivapalvelussa on riittävästi henkilökuntaa, saattohoito on kunnossa, joukkoliikenne on toimiva ja joustavasti muunneltavissa tarpeen mukaan, katujen kunnossapito on hyvällä tasolla, lasten ja nuorten henkiseen hyvinvointiin ja terveyteen on riittävästi resursseja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kumpaan kaupunkiin sinä muuttaisit?

Riittääkö sinulle se, että ratikalla pääsee Varissuolta satamaan, pääset (mahdollisesti toimivalla) funikulaarilla Kakolanmäelle tai Logomon siltaa pitkin Logomoon, jos jostain sinne sillalle pääset?

Vai haluatko asua kaupungissa, jossa on päättäjiä, jotka kuuntelevat asukkaita ja rakentavat ”turhuuksia” vasta sitten, kun kassassa on riittävästi rahaa, välttämättömien investointien jälkeen?

Päätös on sinun.

Henrik Essén