Kun kuntavaalit ovat ohi ja tilanne koronan jälkeen normalisoituu, on kunnilla edessään armoton kilpailu asukkaista ja yrityksistä. Kaunis luonto ei yksin riitä. Kuntalaiset haluavat myös loistavat digitaaliset palvelut. Se voittaa, joka pystyy ne tarjoamaan.

Jokaisella uudella kunnanvaltuustolla on edessään sama haaste: kuinka tehdä omasta kunnasta vetovoimainen. Kuinka varmistaa, että asukkaat ja yritykset valitsevat juuri meidän kuntamme tai kaupunkimme? Yksi tapa lähestyä ongelmaa on katsoa tulevaisuutta skenaarioiden kautta.

Elinkeinoelämän valtuuskunta ja Nordic West Office julkaisivat viime vuoden lopulla neljä skenaariota Suomelle. Niitä työstämässä oli mukana kaksikymmentä eri organisaatiota: yrityksiä, säätiöitä, yksi ministeriö ja muutama think tank. Asiantuntijoina hankkeeseen osallistui tutkijoita, politiikkoja ja kansalaisaktivisteja.

Skenaarioiden tavoitteena oli avata silmät erilaisille tulevaisuuksille. Uusia näkökulmia hanke todellakin tarjosi. "Vihreä valta" kuvaa tulevaisuutta, jossa EU siirtyy kohti vihreää federalismia. "Kvanttihyppy" on skenaario, jossa 5G ja kvanttitietokoneet mullistavat maailman. "Sääntö-Suomi" on uusi versio 1970-luvun suljetusta Suomesta. "Uudet heimot" on kansainvälisten verkostojen ja kyläyhteisöjen kollaasi, jossa millenniaalit käyttävät valtaa.

Kysymys uusille kunnanvaltuutetuille ja kaupungin johdolle kuuluu, miten kunta voi synnyttää myönteisen kierteen jokaisessa näistä skenaarioista?

Niin yllättävältä kuin se kuulostaa, on digitalisaatio keskeinen työkalu kaikissa vaihtoehdoissa. Sen avulla voidaan synnyttää myönteinen kierre jokaisessa tulevaisuuden mahdollisessa maailmassa. Ongelma vain on, että yhteen maailmaan suunnitellut digitaaliset ratkaisut eivät välttämättä toimi toisessa.

Kuinka kunnan johto voi varmistaa, että tänään tehdyt digitaaliset ratkaisut eivät muutaman vuoden päästä osoittaudu kalliiksi virheiksi?

Keskeistä on kolme asiaa. Ensimmäinen on hyvä analyysi mahdollisista tulevaisuuden kehityssuunnista. Tässä kannattaa käyttää hyväksi skenaarioajattelua. Toinen on digistrategia, joka palvelee kunnan yleistä strategiaa. Tämä strategia tulee tehdä todennäköisimmän skenaarion pohjalle. Samalla tulee varmistaa, että strategiaa voidaan päivittää ilman suuria kustannuksia, jos maailma muuttuu. Kolmas tapa varmistaa menestyksellinen digitalisaatiostrategia on yhdessä kehittäminen. Digitaalisia ratkaisuja ei pidä ostaa. Niihin pitää lähteä samalla asenteella kuin avioliittoon: tästä alkaa yhteinen matka.

Monien kaupunkien ja kuntien päätöksentekomallit eivät tue pitkän tähtäimen varautumista ja suunnittelua.

Hyvän digitalisaatiostrategian keskiössä eivät ole tekniset ratkaisut vaan kuntalaisten tarpeet ja toiveet. Digitalisaation tehtävänä on muuttaa byrokratia palveluksi, antaa kuntalaiselle avaimet oman elämänsä hallintaan.

Tärkeää on, että luovutaan vanhasta hallintoajattelusta. Tulevaisuuden kunta on klubi, joka tarjoaa jäsenilleen loistavat palvelut kohtuullista jäsenmaksua vastaan.

Valitettavasti tulevaisuuden ihannekunta ei ole todellisuutta kaikkialla. Monien kaupunkien ja kuntien päätöksentekomallit eivät tue pitkän tähtäimen varautumista ja suunnittelua. Hätäratkaisut ja säästökuurit ovat paljon tutumpia vaihtoehtoja. Ne näkyvät lomautuksina, irtisanomisina, palvelujen karsimisina ja usein myös veronkorotuksina.

Kielteisen kierteen katkaiseminen on mahdollista. Siihen tarvitaan skenaarioajattelua, digitalisaation hyödyntämistä ja rohkeutta uudistaa toimintamalleja.

Ne kunnat voittavat kilpailun asukkaista ja yrityksistä, jotka yhdistävät kauniin ympäristön, yhdessä tekemisen ja erinomaisesti toimivat palvelut. Se voittaa, joka uskaltaa uudistua.

Risto E.J. Penttilä

toimitusjohtaja

Nordic West Office

Sami Sulkko

johtaja

kaupunki- ja kuntaliiketoiminnot, CGI Suomi