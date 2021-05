Lämpökeskustelu käy "kuumana", siksi haluan osallistua alueen osakkeenomistajana asiaan.

Miettikää todellakin alueen asuntoyhtiöt ja eritoten osakkeitten omistajat tulevaisuutta lämpöratkaisussanne taloyhtiön yhtiökokouksissa, missä asuntoyhtiölain mukaisesti asiasta tulee päättää.

Haluatteko, että Oy:t yhtiökokouksissaan päättävät, että nyt täytyy tulosta parantaa ja mikä sen varmempaa ja helpompaa, kuin nostaa taas kerran lämmön hintaa! Eihän ne taloyhtiöt voi muuta kuin maksaa!

On olemassa ihan omakin mahdollisuus, nimittäin maalämpö. Se ei maksa mitään. Sen saaminen ja jakaminen asuntoihin kyllä maksaa, mutta säästyneillä lämmityskustannuksilla rakentaminen maksetaan takaisin noin 10 vuodessa. Yhtiövastiketta ei tarvitse nostaa ja edellä mainitun 10 vuoden kuluttua tulee selvää säästöä.

Meidänkin taloyhtiössämme oli kaikki valmiina; suunnitelma tehty, tarjoukset pyydetty ja saatu, laina-asiat sovittu pankin kanssa sekä energia-avustuksen saaminen (117 000 euroa) varmistunut.

Kunnes sitten koitti yhtiökokous, jossa valittiin taloyhtiölle hallitus. Kaksi hallituksen "maalämpövastaista" henkilöä oli hoitanut asian "pihaparlamentissa" niin, että he jatkoivat hallituksessa ja meidät kolme, jotka siis ajattelimme lain mukaisesti osakkaiden etua, eli maalämmön toteuttamista, vaihdettiin.

Onneksi asia on vielä kesken, eli päätöstä ei ole tehty yhtiökokouksessa (kuten laki edellyttää) ja Suomi tunnetusti on oikeusvaltio. Toivottavasti järki voittaa.

Rauno Vilhonen

järkevä osakkeenomistaja (ainakin omasta mielestään)

P.S. Hepokullassa on vireillä koko lähiötä koskeva peruskorjaushanke, johon on lähtenyt mukaan kaikki taloyhtiöt. Yhtenä osana sitä on, että jokaiseen taloyhtiöön tulee oma maalämpö, miksiköhän?