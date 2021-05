Ensinnäkin täytyy onnitella punavihreää hallitusta ja terveydenhoitobisnestä. Koronatestit ovat verraton liikeidea. Yksityissektori käärii tuohta ja koronakenraalittaret hyväksyvät järjestelyn, koska eivät muuta voi tai halua.

Allekirjoittanut matkusti hiljattain Ruotsiin työkeikalle, ja siksi piti hankkia testitulos – leimattuna ja allekirjoitettuna, tiukan aikarajan puitteissa. Lähete etävastaanotolta: xx euroa. Testi lähivastaanotolla: xxx euroa. Todistus (siis se, mihin koko prosessi tähtäsi): vielä erikseen xx euroa.

Yhteensä lysti maksoi kolmatta sataa euroa. Eikä kyse ollut sen kummemmasta kuin tipasta limaa, joka käytettiin testipenkissä.

Itse matka sujui paremmin kuin ennen pandemiaa. Juopunut rahvas oli poissa käytäviltä. Erityisen sujuvaa oli poistuminen kulkuvälineistä: kukaan ei etuillut, kukaan ei tungeksinut, kaikilla oli aikuisen kärsivällisyys tallella.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Korona on koetellut Ruotsia paljon pahemmin kuin Suomea. Pian joka kymmenes on saanut tartunnan, pienen kaupungin verran on menehtynyt.

Kun näkee, miten harva täällä käyttää maskia, ei oikeastaan edes ihmetytä. Väki uskoo enemmän etäisyyden pitämiseen, desiin ja ilmeisesti käteisen välttelyyn (kassalla saattaa saada pahan katseen, jos maksaa rahalla) kuin suojautumiseen.

Yksi jos toinen on luokitukseltaan kaukonen eli tekee duunit muualla kuin toimistossa. Tarpeetonta liikkumista ja asiointia on vähän.

Pandemia on yhdistänyt ihmisiä kautta maailman. Ilmastonmuutoksen ohella meillä on nyt yhteisiä terveysmurheita.

Rokotusten ja kausivaihtelun ansiosta tartuntaluvut menevät hyvään suuntaan, mutta matkaa Suomen tasolle riittää yhä. Se on turismin kannalta harmi – etenkin Turun seudulle. Väistämättä tulee mieleen, että kasvosuoja suitsii virusta kaikkein tehokkaimmin, sillä samalla lailla Suomessa pidetään etäisyyttä ja ollaan kaukosia sekä pestään käsiä.

Todettakoon koronasta lisää hyviä puolia: autoilijat huomioivat kevyen liikenteen Turun seudulla, flunssat ja vatsapöpöt ovat pysyneet loitolla ja etätyö on avannut uusia mahdollisuuksia. Pandemia on yhdistänyt ihmisiä kautta maailman. Ilmastonmuutoksen ohella meillä on nyt yhteisiä terveysmurheita.

Kuvat Intian koronakaaoksesta muistuttavat, että meillä on myös globaali väestönkasvuongelma, jonka kuriin saaminen on avain ilmastonmuutoksenkin hidastamiseen. Aids ei väestöräjähdystä hillinnyt, vaikka niin ennakoitiin, eikä sitä ole toistaiseksi ratkaissut covid-19. Puolentoista vuoden koronakuolemien määrä maailmanlaajuisesti kuittaantuu vain parin viikon lisääntymisnetolla.

Maskin sijaan siihen pulmaan auttaisivat kumi, valistus ja rytmimenetelmä, jos kerran etäisyyttä ei haluta pitää.

Jukka Painilainen

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

VTM