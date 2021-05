Juhani Venetvaara (TS 22.5.) puolustaa Israelin pommituksia Gazassa. Israel miehittää Gazaa ja rakentaa sinne laittomia siirtokuntia.

Pitää muistaa, mistä koko konflikti sai alkunsa. Israel häätää 23 palestiinalaista pois heidän kodeistaan ja hajottaa heidän asuntonsa. Israel aikoo rakentaa sinne uusia siirtokuntia.

Israelilla on mahtavat asevoimat, heillä on ohjuksia ja hävittäjiä. Palestiinalaisilla on omatekoisia pommeja ja raketteja.

Israelin pommituksissa on kuollut yli 200 ihmistä, joukossa on 60 lasta, kun palestiinalaisten raketit ovat tappaneet vain 12 juutalaista. Gazassa asuu yli 2 miljoonaa palestiinalaista, he eivät pääse pakenemaan minnekään.

Israel pyrki tekemään mahdollisimman paljon vahinkoa Gazassa ja hävittämään ja tuhoamaan heidän asuntojaan. 6 000 ihmistä on vailla asuntoja, heillä ei ole vettä eikä sähköä. Israel säännöstelee veden ja sähkön kulutusta Gazassa.

Israel pommitti lehdistötaloa, missä työskentelee länsimaalaisia toimittajia, jotta nämä eivät voi kertoa totuutta Gazan tapahtumista.

Israel on estänyt useiden avustusjärjestöjen perille menon, muun muassa vuonna 2012 Estelle-aluksen, jonka se miehitti ja pidätti matkustajat. Alusta ei ole vieläkään palautettu takaisin lukuisista pyynnöistä huolimatta. Aiemmin Israel tappoi 9 turkkilaista avustustyöntekijää, jotka veivät apua Gazaan.

Hamas on vapailla vaaleilla valittu. Se ei ole yksin syyllinen Lähi-idän tapahtumiin. Israel miehittää ja rakentaa laittomia siirtokuntia Gazaan ja Länsirannalle. Myös Israelissa on useita äärioikeistolaisia järjestöjä, jotka sabotoivat palestiinalaisia.

Niin kauan kuin USA tukee Israelin politiikkaa ja Israel miehittää Gazaa, on pysyvä rauha mahdoton.

U.M. Suominen