Ylen uutissivuilla nousi 6.5. vakava ja harmillinen ilmiö esille. Selkäkipuinen voi jäädä vaille hänelle kuuluvaa hoitoa ja kuntoutusta Suomessa.

Tämä ilmiö on myös meille TULE-tietokeskuksen henkilökunnalle tuttu. Olemme taustaltamme fysioterapeutteja ja kuulemme asiakkailta, millaista hoitoa ovat saaneet tai mitä ovat jääneet vaille.

Tyypillistä edelleen on se, että selkäkipuinen saa hoidoksi lääkettä ja pari päivää sairauslomaa. Kyllä se siitä.

Usein kuitenkin on niin, että selkäkipu on vaivannut jo jonkin aikaa ennen lääkärille pääsyä. Siinä tilanteessa pitäisi olla jo menossa mieluummin fysioterapeutin suoravastaanotolle. Tästä toimintamallista on hyviä tuloksia, jotka ovat tutkitusti vaikuttavia.

Lääkkeitä määrätään selkäkipuun ja potilasta saatetaan ohjata lääkäriltä lääkärille ilman toiminnallisen haitan selvittelyä ja potilaan kohtaamista ja kuuntelemista.

Lääkkeillä voidaan saada hyvää aikaan silloin, kun selkäkipu on äkillinen ja voimakas, mutta lääkkeet ovat pitkällä aikavälillä riittämätön valinta. Lääkkeet voivat pahimmillaan vaikuttaa aivoihin sumentaen ja turruttaen ajattelua. Valitettavan usein ne myös ohjaavat selkäkipuista passiiviseen tapaan hoitaa selkävaivoja.

Me TULE-tietokeskuksessa ihmettelemme, miksi selkäkipuiset eivät ohjaudu kysymään neuvoa ja ohjeita omahoitoon silloin, kun ovat jonossa terveydenhuoltoon. Me annamme kotihoito-ohjeita ja kerromme alueella toimivista selkäryhmistä ja muista liikuntaryhmistä. Me ohjaamme kyllä täältä eteenpäin terveydenhuoltoon, sekä julkiseen että yksityiseen, sekä kerromme vaihtoehdoista, joiden kautta edetä.

Ei kenenkään kuulu odotella selkäkivun kanssa viikkotolkulla. Kivun kohtaaminen on aina ihmiselle arkipäivää liiallisesti kuormittava juttu.

Ylen verkkosivuilla 6.5. julkaistussa artikkelissa kuvataan kivunhoidosta tehtyä joukkokannetta, jossa tuodaan esille Suomessa ilmenevä kivunhoidon heikkolaatuisuus, potilaan kohtaamisen puute ja jopa selkäkipuisen leimaaminen lääkehakuiseksi tai päihderiippuvaiseksi.

Jotain on tehtävä toisin. Toisella tavalla tekeminen täällä Turun seutukunnalla on mahdollista. Fysioterapeuttien suoravastaanotot ovat käytössä terveydenhuollossa ja työterveydessä. Käytetään niitä ja odotellessa voi tulla TULE-tietokeskukseen.

TULE-tietokeskus

Terhi Pihlajaniemi

ft, TtM