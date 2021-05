Kuntavaaleissa tehdään merkittäviä ratkaisuja vähäisen liikunnan taklaamiseksi. Liikunnan edistäminen ja siihen sijoittaminen on nostettava hyvinvointityön painopisteeksi.

Liikkumattomuus ja vähäinen liikunta ovat tutkitusti yksi suurimmista sairauksia aiheuttavista tekijöistä, joiden seuraukset tulevat yhteiskunnalle erittäin kalliiksi. Ihmisten terveys ja hyvinvointi ovat aktiivisen ja menestyvän yhteisön toiminnan perusta. Liikunnan terveysvaikutukset on tunnustettava ja liikunta nostettava merkittäväksi osaksi kunnan hyvinvointikulttuuria.

Urheiluseuratja liikuntayhdistykset ovat paikallisen liikuntatoiminnan moottoreita sekä merkittäviä kasvuympäristöjä lapsille ja nuorille. Iso osa kuntalaisten organisoidusta liikunnasta on seurojen järjestämää.

Seurojen järjestämät liikuntapalvelut sekä kilpailu- ja ottelutapahtumat rikastavat kunnan viihtyisyyttä ja vetovoimaa. Huippu-urheilun olosuhteet ja tapahtumat ovat kunnalle merkittävä imagon rakentaja ja tulonlähde.

Seurat ja harrastajat ovat monella tavoin riippuvaisia kunnan tuesta. Keskeisin kuntien tuki liikunnalle on turvata monipuoliset olosuhteet harrastamiselle.

LiikuntaolosuhteetTurussa ovat heikentyneet hälyttävästi; rakennuskanta vanhenee, vakavat sisäilmaongelmat sulkevat liikuntatiloja, välineet ja tilat ovat puutteellisia.

Hätäratkaisut eivät enää riitä. Olosuhteiden kehittämiseen on pikaisesti suunnattava resursseja; rahaa ja osaamista.

Koulujen liikuntasalien ja koulupihojen merkitys liikuntaympäristöinä korostuvat, kun harrastamisen Suomen mallia ryhdytään toteuttamaan Turun kaupungin, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden yhteistyöllä. Lasten ja nuorten kasvattaminen liikkuvaan elämäntapaan on hyvinvoinnin edistämistä parhaimmillaan.

Seurojen ja yhdistysten toimintaa toteutetaan pääosin vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoistoiminnan taloudellinen arvo on merkittävä.

Helsingin Yliopiston Ruralia-Instituutin tekemän tutkimuksen mukaan kansalaistoimintaan sijoitettu euro tulee yhteiskunnalle takaisin kuusinkertaisena. Seuratoiminnan tukeminen on siis erittäin kannattava, palkitseva ja hyvä sijoitus. Turkulaisissa urheiluseuroissa on yhteensä noin 55 000 jäsentä ja sen lisäksi tuhansia toimintaan osallistuvia.

Riittävän arkiliikunnan määrä on entisestäänkin vähentynyt kaikissa ikäluokissa koronan myötä. Liikunta on keskeinen ratkaisu turkulaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Korona-aikana ja sen päätyttyä hyvinvoinnin ja terveyden edellytysten turvaaminen on entistäkin tärkeämpää.

Liikkumattomuus aiheuttaa vakavan haasteen sekä kansanterveydelle että kuntataloudelle. Huolestuttavaa on, että Turussa vain puolet alle kouluikäisistä liikkuu reippaasti tunnin päivässä ja joka kolmannella viidesluokkalaisella on heikko fyysinen toimintakyky. Koronan aikana useampi sata turkulaista lasta ja nuorta on jättänyt harrastuksensa. Huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista on suuri.

Korona-aikaon asettanut myös turkulaiset urheiluseurat haastavaan tilanteeseen. Seurojen elinvoima on joutunut koetukselle, kun viranomaisten asettamat toimintasulut ja -rajoitukset ovat vaikuttaneet seurojen taloudelliseen ja toiminnalliseen tilanteeseen.

Jokainen koronan vuoksi kaatuva seura tulee Turulle erittäin kalliiksi. Tarvitsemme nyt entistä enemmän liikuntaa ja urheilua yhteisöllisyyden rakentajana. Emme saa antaa tämän poikkeustilanteen tuhota elinvoimaisen seuratoiminnan toimintaedellytyksiä – siihen ei kerta kaikkiaan ole varaa.

Useat kaupungit ovatkin tukeneet seuroja ylimääräisillä avustuksilla. Esimerkiksi Tampere (n. 200 000 euroa), Helsinki (115 000 euroa) ja Kouvola (170 000 euroa). Turussa ylimääräistä avustusta ei seuroille ole osoitettu. Vuonna 2015 avustussumma väheni 21 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Seurojen toiminta-avustukset ovat pysyneet samalla tasolla ilman korotuksia jo seitsemän vuotta.

Korona – kansanterveydellinen kriisi – on muuttanut toimintaympäristön tilannetta niin, että Turun kaupungin sopeuttamisohjelman liikuntaa koskevista ehdotuksista on luovuttava.

Tulevallavaltuustokaudella vaaleissa valittavilla kuntapäättäjillä on loistava mahdollisuus tarttua haasteeseen ja antaa edellytykset liikkumisen lisäämiselle niin, että hyvinvointi kasvaa – ja samalla kunnalle koituvat huomattavat säästöt.

Soten siirtyessä kunnilta suurempiin yksiköihin kuntien vastuulle jää tärkeiden sivistystoimen tehtävien lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Liikuntatoimen osuus on siis jatkossa suhteellisesti suurempi osa kuntien päätöksentekoa.

Seuraparlamentti esittää tuleville kuntapäättäjille:

1. Liikuntapaikat on pidettävä jatkossakin seuroille maksuttomina alle 20-vuotiaiden osalta.

2. Turun sopeuttamisohjelmassa olevat liikuntaan kohdistuvat toimenpiteet on peruttava ja harkittava uudelleen.

3. Liikuntatoimen budjettiin on lisättävä 15 prosenttia resursseja turkulaisten liikuttamiseen ja seurojen tukemiseen.

4. Liikunta- ja urheiluseurojen toimintaedellytykset on turvattava kasvattamalla seuroille osoitetun toiminta-avustuksen määrää.

5. Liikuntaolosuhteet (kentät ja salit) on saatettava 2020-luvun vaatimusten tasolle.

Seuraparlamentti on turkulaisten liikunta- ja urheiluseurojen yhteistyö- ja asiantuntijaelin. Seura­parlamentin puolesta:

Saara Kuusinen, Katja Rautee, Jari Haapanen