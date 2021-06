Mielestäni olisi kaikille ihmisille tarpeellista kiinnittää huomio eräisiin hyvinvointimme perusasioihin, puhtaisiin elämänarvoihin. Muun muassa lakia ja järjestystä kunnioittava luotettavuus, rehellisyys ja suoruus pitäisi nostaa arvomaailmassamme etusijalle.

Valtakunnan päättäjien ja kuntavaaliehdokkaiden tulisi olla esimerkkinä luotettavuudesta ja rehellisyydestä. Tällä hetkellä ikävä todellisuus on aivan muuta. Ministerit, kansanedustajat ynnä muut yhteisten asioidemme hoitajat ovat toistuvasti jääneet kiinni valehtelusta ja kieroilusta peitellessään virheitään ja jopa rikoksiaan. Saman ovat havainneet kaikki uutisia seuraavat kansalaiset.

Esimerkkejä korruptiosta yms. väärinkäytöksistä ja niiden peittämisestä löytyy maamme korkeimmilta päättäjätahoilta. Viime aikojen paljastuneita vääryyksiä on muun muassa VTV:n ylitarkastajan tapaus, jolle on kaksi vuotta maksettu palkkaa ilman työvelvoitetta. Surullisin tapaus on Helsingin huumepoliisin päällikkö, joka tuomittiin elinkautiseen vankeuteen murhasta. Esimerkkejä johtavien henkilöiden rikoksista, kieroilusta ja valehtelemisesta löytyy paljon.

Noin kolme tuhatta vuotta sitten kirjoitettu Raamatun kohta on kuin tämän päivän lausunto: "Vielä minä näin auringon alla oikeuspaikan, ja siellä oli jumalattomuus. Minä näin vanhurskauden paikan, ja sielläkin oli jumalattomuus" (Saarn. 3:16).

Mielestäni tällainen ei enää saa jatkua Suomessa, vaan kansalaisten luottamus poliitikkojen rehellisyyteen pitää palauttaa. Se tapahtuu, kun poliitikot ovat luottamuksen arvoisia. Kansalaiset kyllä sitten huomaavat sen.

Vilpitöntä rehellisyyttä kunnioittavat elämänarvot saavat toteutuessaan myös disinformaation ja vihapuheiden tulvan päättymään."Rehellisyys maan perii."

Weijo Lindroos

Seurakunta-apu ry:n puheenjohtaja