Olen vaari, jonka alakoululainen tyttärentytär on altistettu kiusaamiselle. Tällainen äijänrahjus kun olen, en osaa auttaa uhria, joka on linnoittautunut huoneeseensa, uhrin äitiä, tytärtäni, joka selvittää asioita "ankkuria" myöden ja itkee silmät päästään, en uhrin isää, joka on onneton ja levittelee käsiään, en isoäitiä, joka auttaa huomiotta jääneiden sisarusten kanssa.

No, aikani huokailtuani päätin kirjoittaa yleisönosastoon, jos joku muukin saisi jonkin avun ja sillä lailla olisin mukana asiassa.

Lähestyn asiaa kysymällä kiusaajilta, miten se homma karkaa käsistä? Yhtäkkiä kaveruksista yksi onkin "homo, lesbo, huora, huono kaikessa yms.". Alkaako se pienestä pilasta, ja sitten kun huomaa, että kaveri loukkaantuu, suuttuu, jutut vaan paksunevat?

Ja kun kukaan ei puutu, kaveri ei kerro kenellekään, tuntuuko se hyvältä? Millainen olo teillä on, tiedetäänkö kotonanne, vai juontaako asia peräti vanhempienne "pöytäkeskusteluista"? Saatteko yönne nukuttua?

Ja entä nyt, kun kiusattu avautui vihdoin ja asiaa ruvetaan selvittämään juurta jaksain. Suututteko, inhoatteko enemmän, vai onko paljastuminen kenties helpotus?

Kuinka asia tunnetasolla jatkuu, voitteko koskaan olla enää kavereita, jos kiusattu unohtaa ja antaa anteeksi?

Jos joku sellainen lukee tämän, kiusaaja tai kiusaajan huoltaja, voitteko kertoa, kuinka homma etenee? Muuttuuko "musta valkoiseksi"?

Jos tämä ymmärtämätön äijänrahjus voi tällä sepustuksella tuoda valaistusta asiaan, edes hieman, voin kokea osaltani tehneeni edes jotain pienen prinsessani vuoksi. Ehkä jonkun muunkin.

Kun "ei paha lie kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista".

Vaari-äijä