Kirjoituksessaan (TS 20.5.) Timo Lehtovaara kysyi vihreiden näkemystä Turun musiikkitaloon.

Vihreiden mielestä kulttuuri lisää kaupunkilaisten hyvinvointia, synnyttää luovaa taloutta ja elävöittää kaupunkia. Haluamme, että Turku tunnetaan monimuotoisen kulttuuritarjonnan elävänä keskuksena, jossa taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työskentelylle luodaan hyvät puitteet.

Yksi osa tässä on nykyaikainen konserttitalo, joka takaa Turun filharmoniselle orkesterille hyvät työolosuhteet. Haluamme talon olevan korkealaatuinen, monipuolinen, kaikkien turkulaisten yhteinen hanke. Se on ennen muuta koti klassiselle musiikille, jonka työskentelyolot ovat kaupungissa tällä hetkellä uhattuna. Toivomme taloon myös monimuotoista, musiikin rajoja ylittävää tarjontaa, josta TFO:lla on jo runsaasti kokemusta.

Vihreät ovat työskennelleet aktiivisesti uuden konserttitalon saamiseksi Turkuun ja tulemme tekemään niin jatkossakin.

Riina Lumme

kunnallisjärjestön puheenjohtaja, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja (vihr)

Elina Rantanen

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr)

Jussi Fredriksson

kulttuurilautakunnan jäsen (vihr)