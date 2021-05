Eivätkö vanhusten äänet kiinnosta ketään? -nimimerkillä kirjoittanut henkilö kritisoi äänestyspaikkojen sijoittelua (TS 18.5.) mielipidekirjoituksessaan ”Äänestyspaikkojen sijoittelu mättää”. Kirjoituksessa keskeisenä ongelmana oli pidetty sitä, että kesäkuun kuntavaaleissa äänestysalueen numero 7 vaalipäivän äänestyspaikkana toimiva Topeliuksen koulun tilaelementti (Tallinmäen kentällä, os. Hansakatu 4) olisi etäällä Iso-Heikkilästä ja Patterinhaasta.

Valtuuston päätöksillä Turun kaupunki on jaettu 46 äänestysalueeseen, joista jokaisella on vaalikohtaisesti kaupunginhallituksen päätöksellä valittu vaalipäivän äänestyspaikka.

Iso-Heikkilän kaupunginosa ja siihen kuuluva Patterinhaan alue kuuluvat Turun suurimpaan äänestysalueeseen (lähes 7 500 äänioikeutettua kuntavaaleissa). Samaan äänestysalueeseen kuuluvat äänestysaluekartalla rakennuskohtaisesti tarkemmin rajatut Port Arthurin läntiset osat (Turun keskustan numeroidusta kaupunginosasta VIII), Satama, Ruissalo sekä kaupunginosa IX (nk. Länsiranta Sataman ja Kakolanmäen välissä).

Kullakin äänestysalueella voi olla vain yksi vaalipäivän äänestyspaikka. Kun kysymys on suuresta äänestysalueesta, johon kuuluu useampia kaupunginosia tai niiden osia, äänestyspaikka ei valitettavasti voi olla jokaisen äänestäjän välittömässä läheisyydessä. Eri äänestysalueilla äänestyspaikaksi soveltuvia paikkoja tai rakennuksia on vähemmän kuin toisilla. Tämä koskee myös yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja, joita on Turussa kuntavaaleissa jopa 15.

Optimaalisinta paikkaa pyritään aina hakemaan niin saavutettavuuden, rakennuksen esteettömyyden kuin muidenkin näkökohtien kannalta.

Mielipidekirjoituksessa on aiheettomasti kadehdittu sitä, että Lausteella olisi ”peräti kaksi” äänestyspaikkaa. Toteamme, että Lausteen kaupunginosa ei ole yhtä kuin äänestysalue. Suurin osa Lausteen kaupunginosasta kuuluu äänestysalueeseen numero 29, jonka äänestyspaikkana toimii Pormestarin toimintakeskus. Samaan äänestysalueeseen kuuluu tarkemmin rajattuja osia myös Huhkolan ja Skanssin kaupunginosista.

Äänestysalueeseen 30 kuuluu puolestaan Vaalan kaupunginosa sekä tarkemmin rajattuja osia Lausteen ja Varissuon kaupunginosista. Äänestysalueen 30 äänestyspaikkana toimii Lausteen koulutalon tilaelementti (rakennus A).

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6. ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero löytyy mm. äänestäjälle saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Sinulla on ääni – käytä sitä kuntavaaleissa!

Turun kaupungin keskusvaalilautakunta