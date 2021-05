Viime syksynä toiselle asteelle tulivat ensimmäiset opiskelijat, jotka ovat aloittaneet B1-ruotsin opiskelun jo kuudennella luokalla. Tulos on juuri niin katastrofaalinen kuin kieltenopettajat ovat koko ajan tienneet. Asiantuntijoita ei vain tässäkään päätöksessä kuunneltu.

Lukion ensimmäistä vuotta edeltää siis aiemman kolmen vuoden sijaan neljän vuoden ruotsin opiskelu ja taso on romahtanut lopullisesti. Suuri osa opiskelijoista ei osaa edes alkeita, siis persoonapronomineja (minä, sinä, hän jne.) ja tavallisimpia muita sanoja kuten olla- tai tehdä-verbejä. Lukion vaatimukset eivät kuitenkaan ole muuttuneet mihinkään. Opiskelijaparat ovat siis aivan hukassa, kun eivät hankkimillaan taidoilla mitenkään pärjää lukiossa eikä ruotsin kirjoittamisesta yo-kokeessa oikein enää kannata edes haaveilla.

Tilanne on eri niissä kunnissa, joissa tämä on ymmärretty, ja pakolliseen ruotsiin on lisätty yläkouluun korvaavia kursseja paikkaamaan "uudistuksessa" menetettyjä tunteja. Jos näin ei ole tehty, on kunta käytännössä pettänyt nuorensa jatko-opintojen ja työelämän edellytysten suhteen.

Eriarvoisuus tässäkin siis vain kasvaa. Jos toivot peruskouluikäisen lapsesi tulevaisuudessa opiskelevan korkeakoulussa ja selviävän ruotsin opinnoistaan siellä (ilmanhan tutkintoa ei voi saada), kannattaisi ehdottomasti harkita lisäopetuksen hankkimista. Eriarvoisuuttahan tämäkin lisää, mutta siihenhän näillä päätöksillä kai pyritäänkin.

Lukio-ope