Turun rakennus- ja lupalautakunta valvoo nimensä mukaisesti kaupungin rakennustoimintaa. Se on myös lupaviranomainen, jonka toimialaan kuuluvat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden palvelualueet. Jälkimmäiseen sisältyy eläinsuojelu.

Lautakunnan jäsen Eva-Liisa Raekallio kirjoitti (TS 6.3.), että parisen vuotta sitten lautakunta päätti, ettei se ota tiedoksi valvontaeläinlääkärin tai kaupungineläinlääkärin päätöksiä eläinsuojeluasioista.

Lautakunnat ovat kaupunginhallituksen alaisia toimielimiä, joiden tehtävänä on johtaa ja valvoa toimialansa palvelujen tuottamista. Eläinsuojelun osalta tämä tehtävä ei Turussa toteudu, koska asianomainen lautakunta ei ole niistä kiinnostunut.

Eläinten suojelun ja hyvinvoinnin edistämiseksi Turun kaupungin pitäisi tehdä eläinsuojelusuunnitelma, joka kattaisi eläviin eläimiin kohdistuvat toimenpiteet. Suunnitelma kannattaisi päivittää säännöllisesti, jotta siitä olisi todellista hyötyä.

Eläinsuojelusuunnitelmassa kuvattaisiin paikalliset toimijat, joiden vastuulla on huolehtia eläinten hyvinvoinnista. Koska heitä on useita, keskinäinen työn- ja vastuunjako sekä käytettävissä olevat voimavarat olisi tarpeen tehdä näkyviksi. Kunnallisen suunnitelman vahvuutena on, että siinä voidaan huomioida paikalliset erityispiirteet.

Valvontaeläinlääkäri vastaa eläinsuojeluvalvonnasta ja tarvittaessa neuvoo eläinsuojelukysymyksissä. Hänen tukenaan on Turun kaupungin eläinhoitola, joka huolehtii löytöeläimistä ja eläinsuojelusyistä haltuunotetuista eläimistä.

Myös poliisien ja terveystarkastajien tehtäviin kuuluu eläinsuojelun valvonta. Vaativissa eläinpelastustehtävissä voidaan lisäksi tarvita pelastustoimen osaamista ja välineistöä.

Turun eläinsuojeluyhdistys ry huolehtii apua tarvitsevien luonnonvaraisten eläinten hoidosta ja sen vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat antavat ohjeita koti- ja villieläinten pitoon liittyvissä kysymyksissä. Heille voi myös tehdä ilmoituksen, mikäli havaitsee tai epäilee eläimen huonoa kohtelua.

Eläinsuojelusuunnitelman lisäksi eläinsuojeluun osallistuvien viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyötä kannattaisi tiivistää eläinsuojelun yhteistyöryhmän avulla.

Yhteiskunnan toimintasektorit ylittävän yhteistyön lisäarvosta hyötyisivät kaikki osapuolet: virkamiehet, vapaaehtoiset ja ennen kaikkea eläimet itse.

Outi Vainio

(vihr)

eläinlääkäri, Turku