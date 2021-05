Hallitus antoi vuonna 2019 lupauksen: se kattaa tulojaan suuremmat menot nostamalla Suomen työllisyysasteen 75 prosenttiin kautensa loppuun mennessä. Puoliväliriihessä hallitus kertoi, että se luopuu suunnitelmastaan saattaa tulot ja menot tasapainoon.

Riihen lopputulema kirkasti entisestään sitä, että Marinin (sd) hallitus on vasemmistolaisin sitten kylmän sodan päättymisen. Sen politiikka näkyy valtion velkaantumisena, heikkoina työllisyyslukuina sekä yritysten ahdinkona.

Kesään 2021 tultaessa kokoomus on Suomen ainoa puolue, joka ei pelkää tunnustaa, että valtion menojen tulee vastata tuloja. Kokoomus uskaltaa sanoa, että verottamalla Suomi ei vaurastu. Kokoomus on ainut, joka alleviivaa, että talouden kestävyydestä huolehtiminen on ainut kestävä ratkaisu ikääntyvän Suomen hyvinvoinnin rahoittamiseksi. Ruotsissa sosialidemokraatit tunnustavat nämä asiat – siellä työllisyysprosentti on 82. Parempi talous syntyy työllä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hallitukselta odotettiin kehysriihessä päätöksiä työllisyyden kohentamiseksi. Olisi voitu porrastaa ansiosidonnaista ja lisätä paikallista sopimista yrityksissä. Kumpaankaan ei tartuttu.

Hallituksen politiikka kestävyyden lisäämiseksi on valikoivaa. Sitä tehdään ympäristön eteen, mikä on hyvä. Talouden kestävyyttä parantavat reformit eivät vasemmistohallitukselle käy.

Metsä- ja Teknologiateollisuuden hiljattaiset ratkaisut irtautua keskitetyistä työehtosopimuksista kertoo tarpeesta reformeille, joita Suomen työllistävissä yrityksissä on. Hallitus voisi kanavoida ympäröivää muutostarvetta rakentavaan suuntaan.

Valtion talous- ja työllisyyspolitiikan pitää mahdollistaa maailman paras peruskoulu, toimivat terveyspalvelut, vanhuspalvelut, varhaiskasvatus, sujuva joukkoliikenne ja maailmanluokan tutkimus- ja innovointiosaaminen.

Hallituksen velkarahaharjoitus on lyhytnäköistä. Me katsomme asioita toisin. Hyvinvointimme lähtee vahvasta taloudesta. Se saavutetaan poistamalla työnteon ja yrittämisen esteet.

Ilkka Kanerva

kansanedustaja (kok)

Anne-Mari Virolainen

kansanedustaja (kok)