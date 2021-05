On tiedossa, että kulttuuriala on yksi pahiten koronarajoitusten takia vahinkoa kärsinyt toimiala. Esittävän taiteen toiminta on ollut lähes pysähdyksissä melkein koko vuoden ja alalla olevat toimijat taistelevat selviytyäkseen.

Siksi onkin erityisen karua kuulla isoista leikkauksista, joita kulttuuriala joutuu seuraavaksi kohtaamaan.

Valtion kokonaisbudjetissa kulttuurialan osuus on 0,8 prosenttia. Jo vuosien ajan on tiedetty ja puhuttu siitä, että rahoitus on riittämätöntä työvoimavetoiselle alalle ja se pitäisi nostaa vähintään 1 prosentin tasoon.

Nyt tästä valtion budjetin mittaluokassa mitättömästä summasta leikataan kulttuurialan mittaluokassa merkittävä summa – lähes 10 prosenttia kulttuurin jo valmiiksi riittämättömästä rahoituksesta sulaa. Ja tämä toteutetaan koronan jälkimainingeissa, kun pitäisi auttaa kulttuurisektori ylös siitä kuopasta, johon koronapandemian hillitsemiseksi toteutetut rajoitustoimet ovat sen sysänneet.

Kulttuuriala on tulevaisuuden ala. Taiteilijoiden työpanoksesta versoo työtä myös monille muille. Teatteriala työllistää paitsi ohjaajia, dramaturgeja ja näyttelijöitä myös tarpeistonhoitajia, hallintohenkilöstöä, markkinoijia, lipunmyyjiä, narikkahenkilökuntaa, valo- ja ääniteknikoita sekä lukemattomia muita ammattiryhmiä. Puhumattakaan siitä vaikutuksesta, minkä menestysnäytelmä tuottaa matkailu- ja ravintola-alalle kaupunkiin saapuvien kulttuurin ystävien käyttäessä myös muita kuin kulttuuripalveluja.

Eikö suomalainen yhteiskunta tarvitse omaa kulttuuria?

Kyse on tietysti myös paljon suuremmasta – kulttuurin arvostuksesta.

Eikö suomalainen yhteiskunta tarvitse omaa kulttuuria? Minkä varaan aiomme tulevaisuudessa rakentaa identiteettimme, minne menemme hakemaan lohdutusta, minne kokoonnumme nauramaan ja itkemään?

Kulttuurin voima on koko kansan voimaa. Ei leikata sitä.

Lija Fischer

puheenjohtaja

Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry STOD