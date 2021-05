Yhteiskunnassa, jossa keskitytään itsekkyyteen, ei uskota hyvyyteen, vaan kaikki pitää ansaita tavalla tai toisella. Äitiys on epäitsekästä antamista lapsille ja perheelle mutta koska elämä toimii itsekkäillä asenteilla, tulee epäitsekäs ihminen helposti hyväksikäytetyksi, höynäytetyksi, riistetyksi ja alas poljetuksi.

Terve itsekkyys on rajojen laittamista muille, miten antaa heidän kohdella itseään. Epäterve itsekkyys on toisten hyväksikäyttöä muun muassa tunteita manipuloimalla. Kiltti, antelias, avulias ja epäitsekäs ihminen jää helposti toisten jalkoihin ja tulee jyrätyksi – eikä kukaan edes tunne myötätuntoa asiasta tai ole siitä pahoillaan.

Lasten ja nuorten kiittämättömyys on lisääntynyt, koska ei enää opita varhaislapsuudessa tuntemaan iloa ja kiitollisuutta elämän pienistä asioista. Ajatellaan, että kaikki on tavallaan itsestään selvää ja että itsellä on kaikkeen oikeus. Koska elintaso on noussut ja elämä on rahakeskeistä, on tavallista, että kaikkea on ja että mistään ei ole pulaa.

Lapsi, joka saa kaiken mahdollisen heti sormia napsauttamalla, ei ymmärrä, että elämässä täytyy tehdä työtä ja ponnistella asioiden eteen. Hän ei välttämättä myöskään ymmärrä tai tunne myötätuntoa niitä ihmisiä kohtaan, joilla on heikommat oltavat ja huonommat lähtökohdat.

Järkiperäisessä ja negatiivisessa yhteiskunnassa eivät ihmiset enää tunne positiivisia tunteita: rakkautta, iloa, empatiaa, myötätuntoa ja kiitollisuutta, koska elämä pyörii rahan ympärillä ja kaikessa laskelmoidaan itselle maksimaalinen hyöty ja suoritus.

Tämä tunne-elämän vaje, eli kykenemättömyys tuntea positiivisia tunteita, aiheuttaa ihmiselle itselleen tietynlaisen sisäisen tyhjyyden ja jopa henkisen pahoinvoinnin, koska sydän on luotu tuntemaan rakkautta ja iloa; rakastamaan ja saamaan rakkautta. Ilman aitoja tunteita elämä ei enää tunnu miltään. Kaikki pyörii kylmän järjen, byrokratian ja rahan ympärillä.

Tämä voi johtaa masennukseen ja elämänhalun kadottamiseen, sillä tärkeintä elämässä on rakkaus – eivät ulkoiset asiat. Ihmiset voivat nykyään henkisesti huonosti, koska rakkaus, lämpö ja yhteenkuuluvuus ovat hukassa. Kaikki näyttää ulospäin hyvältä, mutta mikään tavara tai muu maallinen asia ei voi korvata tai paikata sitä ihmisen sisällä olevaa tyhjyyden tunnetta.

Tätä tyhjyyden tunnetta yritetään sitten kovasti tukahduttaa erilaisilla ulkoisilla keinoilla ja esimerkiksi syömisestä tai shoppailusta voi tulla pakkomielle ja riippuvuus. Ratkaisu tähän on pysähtyminen ja rakkauden löytäminen omasta sisimmästä sekä läheisistä ihmissuhteista.

Yhteiskunnan yleinen pahoinvointi johtuu syvien arvojen puuttumisesta. Kun kaikki on sallittua, ei millään ole enää mitään väliä. Tämä näkyy nykypäivän lastenkasvatuksessa ja myös muissa ihmissuhteissa, esimerkiksi parisuhteissa, perheissä ja koulumaailmassa sekä muutenkin hyvin laajalti yhteiskunnan ilmiöissä.

Röyhkeys ja itsekkyys lisääntyvät, koska lasten ja nuorten keskuudessa on yhä enemmän henkistä heitteillejättöä vanhempien urakeskeisyyden tai mielenterveysongelmien vuoksi. Siksi myös lastensuojelun tarve on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Röyhkeys on ”minä vastaan muut” -ajattelua, eli empatian ja rakkauden puutetta.

Kaikki ajavat vain omaa etuaan, yhteishenki ja yhteisöllisyys puuttuvat, jokaisella on vapaus tehdä mitä itse haluaa – tämä kaikki saattaa helposti johtaa vääriin tekoihin, johtuen välinpitämättömyydestä ja rakkauden puutteesta.

Vanhempien kunnioitus on kadonnut, koska lastenkasvatus on siirretty täysin yhteiskunnalle. Lapset kipuilevat omaa pahaa oloaan ja vanhemmat tuntevat usein avuttomuutta ja riittämättömyyttä yrittäessään luovia perheen ja työelämän välisessä arjen viidakossa.

Vanhemmat eivät pidä itseään auktoriteetteina eivätkä kunnioita itseään tarpeeksi, jotta voisivat herättää kunnioitusta lapsissaan. Kysytään liikaa lasten mielipiteitä asioista, joihin heillä ei ole vielä kykyä ja kypsyyttä vastata heidän kannaltaan kauaskantoisella tavalla, eli siirretään valtaa ja vastuuta liikaa lapsille. Tämä aiheuttaa lapsissa turvattomuutta.

Huonokäytöksisyys, röyhkeys ja narsismi tulevat nykykasvatuksesta ja itsekkyys lisääntyy. On löydettävä kohtuus kaikessa ja elämän tasapaino sekä nähtävä ero tarpeellisen ja mielitekojen välillä. Hyvä käytös, avuliaisuus ja kohteliaisuus kunniaan; hyväkäytöksisyys kiitos kotikasvatuksen on ratkaisu moneen nykypäivän kasvatushaasteeseen.

On tärkeää kasvattaa lapsi ottamaan muut huomioon ja joissain asioissa nöyräksi mutta myös henkisesti vahvaksi, ettei tule jalkoihin tallotuksi nykymaailman oman edun tavoittelijoiden keskellä. Henkisesti vahva ihminen tietää oman arvonsa ja osaa valita itselleen sopivat asiat jyräämättä ketään kumoon.

Jaana Uolamo

Akaa