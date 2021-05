Taannoin uudessa Tekniikan Maailma -lehdessä oli hyvä ”Mitä se sanoi?” -artikkeli nykyisen äänitystekniikan tasosta.

Olemme monta kertaa ihmetelleet samaa, kun elokuvien sekä jopa keskustelu-, luonto- ja dokumenttiohjelmien puheesta ei saa mitään selvää ohjelmaan tungetun taustamusiikin takia. Tai etenkin suomalaisten elokuvien puheen äänitystekniikan huonouden takia näyttelijöiden puhe jää ymmärtämättä.

Suomessa on yli 70-vuotiaita arvion mukaan noin 800 000 ja yli 80-vuotiaita 300 000. Melkein kaikilla yli seitsemänkymppisillä ja varsinkin meillä yli kahdeksankymppisillä on alentunut kuulo.

Kuulen ja ymmärrän kyllä ilman kuulolaitteita normaalin miehen (100–150 hertsiä) ja jopa naisenkin puheen (180–220 hertsiä) hiljaisessa ympäristössä, mutta hälinässä on vaikeaa saada selvää normaalista keskustelusta. Lapsen keskimääräinen äänen taajuus on 300 hertsiä, joka jo vaikeuttaa ymmärtämistä.

Vasemman korvani kuulokäyrä lähtee melko jyrkästi alaspäin 15 desibelin/500 hertsin ja oikean korvani käyrä 35 desibelin/250 hertsin kohdalta, päätyen noin 100 desibelin/4 kilohertsin tasolle.

Alan ammattilainen huomaa heti, mistä on kysymys. En kuule kaiken maailman piippauksia, joita tuntuu olevan nykymaailma täynnä.

Meillä piippaavat ainakin jääkaappi, pakastin, mikrouuni, pesukoneet, puhelin, televisiot, tietokoneet ynnä muut laitteet, joiden varoitus- ja merkkiääniä en kuule, kun ne ovat liian kimeitä ja liian hiljaisia.

Sama ongelma on nykyisessä autossani. Turvavyöt, ovet, valot ynnä muut varoittavat piippauksilla, joita en kuule, kun ne ovat liian kimeitä, vaikka desibelejä tuntuisi olevan tarpeeksi.

Vanhassa Opelissani oli tosi äänekäs ja matalahertsinen valojen varoitin. Kun yritin löytää vastaavaa veneeni kaikuluotaimeen rikkoutuneen tilalle, enpä löytänyt. Markkinoilla oli vain vienoja piippareita.

Vaarallisinta tuo kuulemattomuus on joka makuuhuoneessa vaadittujen palovaroittimien suhteen. Laki vaatii, että niiden äänen voimakkuus on vähintään 85 desibeliä kolmen metrin päässä. Suurella vaivalla sain selville, että niiden äänen korkeus vaihtelee 0,3–3,0 kHz, kokemukseni mukaan lähempänä tuota yläpäätä. Meillä on joka huoneessa paitsi keittiössä palohälytin, joiden hälytysääntä on desibeleistä huolimatta vaikea kuulla, varsinkin muista huoneista.

Toiveenani onkin, että Kuuloliitto alkaisi ajamaan (jollei jo aja) aloitettani, että laitteiden valmistajat ottaisivat meidät huonokuuloisetkin huomioon ja suunnittelisivat äänimerkkien äänet matalammille jaksoluvuille tai laittaisivat laitteeseen asianmukaisen taajuussäätimen. Äänen voimakkuuden lisäys ei riitä, jos asianomainen ei kuule enää jaksolukua.

Merkkivalo jää monesti huomiotta tai sitä ei näe paikan takia. Ilmailussa on todettu äänimerkin yhdistettynä merkkivaloon olevan paras varoitusjärjestelmä.

Paras on tietysti puheääni, kuten joissakin sotakoneissa. Jääkaappi käskisi kuuluvalla äänellä: ”Sulje jääkaappi” ja palovaroitin herättäisi sinut huutamalla: ”Olohuoneessa savua”.

Seppo Koskelainen

evp