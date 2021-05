Korona on ollut jokaisen uutislähetyksen alkusanojen joukossa jo reilun vuoden ajan. Eli tämä sana on kiirinyt kaikkien uutisten mukana ja kaikkialla maapallollamme. On ensimmäinen kerta, kun sama sana on kiertänyt koko maailmassa.

Korona on pitänyt maapalloamme otteessaan ja pitää edelleen, vaikka helpotusta siihen tuovat jo rokotteet. Niillä tuntuu olevan vaikutusta sen lannistamiseen, mutta äärimmäisen hitaasti.

Rokotteiden jakautumisessa tuntuu toteutuvan maailman rikkaimpien maiden etuoikeus. Rokotteiden kehittäminen ja jakelukin on niiden käsissä ja maailman köyhimmät ja usein myös väkirikkaimmat maat joutuvat odottamaan vuoroaan. Niissä maissa korona kuitenkin jyllää paraikaa eniten ja aiheuttaa tuhoaan ennennäkemättömästi.

Olemmeko me suomalaiset ehkä onnistuneet tämän koronan hoidossa yhtenä parhaimmista maailman maista? Olisiko siihen osasyynä syrjäinen sijaintimme? Ehkä harvaan asuttu maamme? Vaiko se, että olimme oikea-aikaisesti asialla koronan torjumiseksi?

Muodostuuko rokotteesta kieltäytyvien osuus tämän taudin suurimmaksi ongelmaksi?

Joka tapauksessa tautia lannistetaan hitaasti, mutta varmasti. Sen torjuntalääkkeiden saanti on meillekin ongelma, mutta jo nyt on kai kolmasosa saanut ensimmäisen rokotteen.

Muodostuuko rokotteesta kieltäytyvien osuus tämän taudin suurimmaksi ongelmaksi? Se on näyttänyt siltä muun muassa USA:ssa. Siellä ihmisiä houkutellaan muun muassa kauppojen alennuksilla ostoksille, jolloin samalla tarjotaan asiakkaille rokotus.

Toivottavasti meillä ei tarvitse tähän mennä ja toivon, että koronatilanne laantuu paremmaksi tässä suven koittaessa.

Toivon tämänkin lukijoille hyvää kevättä ja uskoa parempaan ajan myötä!

Rauno Jokiniemi

merikapteeni

Noormarkku