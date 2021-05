Turkua uhkasi viime vuoden tilinpäätöksessä yli 50 miljoonan euron alijäämä. Sama tilanne on tänä vuonna ja alijäämää on tulossa 53 miljoonaa euroa.

Viime vuonna valtio otti hirveästi "koronalainaa" ja jakoi sitä avokätisesti kunnille pitääkseen kunnat hiljaa tyytyväisinä. Saatu valtion lainaosuus upposi elämiseen, ei suinkaan vain koronan hoitamiseen.

Nyt odotetaan tapahtuvan sama pelastusoperaatio ja taas ollaan tyytyväisiä, kun alijäämän kattaa valtio. Järki sanoo, ettei tämä voi jatkua enää ensi vuonna.

Samaan aikaan, kun Turun talouskehitys on vaarallisessa syöksykierteessä, täällä kuntavaalien alla poliitikot puhuvat tulevaisuuden vetovoimaisesta Turusta, joka ottaa nykyisen velkansa päälle 1 000 miljoonaa euroa lisää velkaa (Yle Turku 6.5.) saadakseen kaikille kaikkea. Mainittakoon, että se vastaa suunnilleen koko Turun vuosibudjetin kokoa. Nyt velkaa on 713 miljoonaa euroa ja se uhkaa nousta 200 miljoonalla, ollen kohta 909 miljoonaa euroa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Onko varsinkin näin vaalien alla eräillä poliitikoilla se viimeinenkin järjen valo himmennyt?

Me elämme velaksi, eikä velkaa oteta enää vain investointien rahoittamiseksi, vaan käyttötalouden katteeksi. Eli me kulutamme kaupunkilaisille elintärkeiden kohteiden lisäksi huonosti suunniteltuihin hankkeisiin joka vuosi noin 50 miljoonaa euroa verotulojamme enemmän. Tämän kaiken me otamme lainaa!

Tämäkään ei herätä kaikkia poliitikkoja, vaan siitä huolimatta haihatellaan museoita, musiikkitaloja, raitsikoita jne.

Kuka voisi herättää nämä Ruususen unta nukkuvat, suuruudenhulluja hankkeita ajavat poliitikot ja pudottaa heidät sieltä pilvistään tukevasti maankamaralle? Turkulaisten veronmaksajien etu vaatii reaalitalouden ymmärrystä eikä valheellisilla perusteilla äänestäjien nuoleskelua.

Rahan jakaminen ei ole vaikeaa. Siihen pystyy kyllä jokainen Kalle 2 v, mutta talouden tasapainottamiseen vaaditaan osaamista ja rohkeutta kohdata vaikea tilanne sellaisena kuin se on.

Antti O. Pajala

Turku