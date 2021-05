Piispanlähteen yläkoulun huolestunut henkilökunta kirjoitti Turun Sanomien mielipideosastolla 9.5. koulurakentamiseen liittyvistä ongelmista. Olen itse kirjoittanut aiheesta (TS 19.1.) ja jaan kirjoittajien kanssa saman huolen. Kouluja rakennettaessa ei mietitä kauaskantoisesti ja ratkaisuista tulee usein käyttäjien kannalta epäsopivia.

Kaarinassa on käynnissä useampi koulurakentamishanke. Piispanlähteen yksiköt ovat niin ikään työpöydällä ja rakentamis- ja korjaussuunnitelmia laaditaan parhaillaan.

Lähtökohtana kouluja rakennettaessa on valitettavan usein neliöt, joiden sisälle on mahdutettava kaikki tarvittava toiminta. Mielestäni tämä lähtökohta on väärä. Tällöin ei lähdetä liikkeelle tarpeesta, vaan neliöt ja hinta määrittävät reunaehdot.

Suunnittelussa tulisi ensisijaisesti huomioida välttämättömät tilat ja sen jälkeen lähteä pohtimaan sijoittelua ja muita mahdollisia toimintoja. Budjetti ei tietenkään voi olla rajaton, mutta koulua ei voida tehdä, jos sinne lähtökohtaisesti ei saada mahtumaan edes kaikkia oppilaita.

Piispanlähteen oppilasmäärät ovat alueellisen muuttovoiton vuoksi kasvaneet, eikä tähän ole odotettavissa muutosta. Alueelle on rakennettu ja rakennetaan paljon. On siis syytä tulevaisuusajattelulle. Tämä tarkoittaa sitä, että tilantarve kouluissa ei suinkaan ole vähenemässä – päinvastoin.

Emme myöskään voi tuudittautua inkluusioajattelun ikuiseen olemassaoloon vaan tarvitsemme kouluihin myös aitoja luokka- ja pienluokkatiloja avoimien monitoimioppimisympäristöjen lisäksi.

Koulujen rakentaminen kestävän kehityksen periaatteella tuo säästöjä kunnalle. Säästäminen suunnittelussa aiheuttaa lisäkustannuksia, kun epäsopiviksi osoittautuneisiin tiloihin joudutaan rakentamaan lisäseiniä tai pahimmassa tapauksessa etsimään lisäneliöitä muualta.

Tilojen pitää olla toimivia, käyttäjiä palvelevia, terveellisiä ja turvallisia. Parhaiten tämä toteutuu, kun suunnitteluun otetaan aidosti mukaan kaikki tiloissa työskentelevät. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Essi Hiltunen

aineenopettaja

(sd)