Raision kouluverkkouudistusta ollaan ajamassa vauhdilla läpi. Perusopetuksen kouluverkoksi esitetään ns. ohjausryhmän mallia (ohry), jossa Raisioon rakennettaisiin kaksi 5–9-luokkien koulua ja useita alakouluja lakkautettaisiin.

Valtuuston palautuspäätöksen takia järjestetty infotilaisuus ei tuonut vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Lisäksi on puuttunut lapsivaikutusten arvioinnin dokumentointi, lapsille suunnattu kysely, todellinen kuntalaisten kuuleminen ja ikäjaon vaikutusten arviointi ennen ikäjakopäätöstä sekä terveydenhuollon haastattelu.

Ohry-mallissa niin kuntalaiset kuin monet alan ammattilaiset näkevät kaksi isoa ongelmaa.

Kouluverkko tiivistyy niin, että koulujen koot kasvavat osin liian suuriksi. Toisena ongelmana on ns. nivelvaiheiden siirtyminen nuorempien kohdalle eli viskarin ja eskarin välille ja 4- ja 5-luokkien välille. Esitetty ikäjako on epätasa-arvoinen verrattuna lähikuntiin, joissa 5.–6.-luokkien oppilaat saavat olla tutussa, pitkäaikaiseen kokemukseen perustuvan ikäjaon mukaisessa koulussa, lähempänä kotiaan.

Haluavatko Raision päättäjät todella lähettää jo 5.-luokkalaiset lapset turvallisista lähikouluistaan pois yläkoululaisten joukkoon suuriin kouluyksiköihin (noin 550–650 oppilasta), joita on tutkimuksissakin moitittu?

Palveluverkkoselvityksessä 2019 on tavoitteena mainittu sivistystoimialan rakennusten käytön tehostaminen, mutta ohry-mallissa olemassa olevien alakoulujen käyttöaste romahtaa. Lisäksi esitetyt ohryn koulujen oppilasmäärät eivät pohjaudu todellisuuteen eikä pienryhmiä ole otettu huomioon.

Vaisaaren koulu on OPH:n mukaan yksi Suomen edullisimmista kouluista alle 40 000 asukkaan kunnissa. Miten WSP:n konsultti on saanut jo ennestään edullisia yläkoulun kuluja laskettua vielä pienemmiksi? Mitä ovat mainostetut synergiaedut konkreettisesti? Siihen on varmasti syynsä, miksi kultakaivokseksi tituleerattu 0-4/5-9-ikäjaon malli ei ole Suomessa laajasti käytössä.

Ohry-mallia on perusteltu myös sillä, että saataisiin paremmat palvelut kouluihin, kun yksiköt ovat isompia. Sote-uudistuksessa kuntien sijasta hyvinvointikeskukset palkkaavat psykologit/kuraattorit tietyn pääluvun mukaan, esimerkiksi 800 oppilasta/hlö. Huonovointisuus ja levottomuus lisääntyvät suurissa kouluyksiköissä ja avun tarve kasvaa, mutta resurssi ja auttajien määrä ei lisäänny.

Ohry-mallia on mainostettu opettajien siirtymisellä saattajina pienten koulusta isompien kouluun. Erikoista on se, että tästä ei ole tehty virallista päätöstä. Lisäksi ei ole selvitetty, miten pienten kouluissa opettajien opetusvelvollisuus saadaan kasaan – uupumaan voi jäädä minimituntijaossa jopa 121 vuosiviikkotuntia, mikä tarkoittaisi Raisiolle jakotuntien lisäämistä yli 154 000 eurolla vuosittain.

Kuntapoliitikoilla on paljon valtaa ja toivottavasti he tekevät vastuullisia päätöksiä. Kokeilun ilosta tai säästöjen toivossa ohrya ei pidä valita. Annetaan lapsille hyvät eväät elämään ja pidetään pienemmistä huolta.

Johanna Koivisto, FM, aineenopettaja; Viivi Arvonen, KM, luokan- ja aineenopettaja; Isa Hellström, LL, koululääkäri; Anneli Kivijärvi, LKT, erikoislääkäri, kaupunginvaltuutettu (sd); Johanna Uitti, LT, lastentautien erikoislääkäri