EU:n rooli metsäpolitiikassa on puhututtanut unioniin liittymisestä lähtien. Lissabonin sopimuksessa metsäpolitiikan toimivalta jätettiin jäsenmaille. Tämä oli Suomen toiveen mukaista. Myös jatkossa EU-Suomella on oltava valta päättää siitä, miten metsiä, tärkeintä kansallista luonnonvaraamme käytetään.

Viime vuonna julkaistun Euroopan metsien tila 2020 -raportin mukaan Euroopan metsäpinta-ala on kasvanut 9 prosentilla ja metsien hiilivarasto on kasvanut 50 prosenttia viimeisten 30 vuoden aikana. Samalla metsäteollisuus on luonut nahkansa ja tuottaa nyt yhä monipuolisempia tuotteita kasvaville globaaleille markkinoille. Trendi on positiivinen ja vastaa kuluttajien vaatimuksiin yhä ilmasto- ja ympäristöystävällisemmistä tuotteista.

EU kuitenkin vaikuttaa jäsenmaiden kansalliseen metsäpoliittiseen päätöksentekoon ja haluaa yhä vahvemmin puuttua metsien käyttöön.

Uusiutuvan energian direktiivissä määritellään, miten metsiä pitäisi käyttää, jotta puupohjainen bioenergia olisi kestävää; maankäyttösektoria koskevalla LULUCF-asetuksella lasketaan, minkä verran metsiä voisi käyttää ilmaston kannalta; EU-taksonomia puolestaan säätelee, millainen metsänhoito olisi rahoituslaitosten näkökulmasta kestävää. Toisaalla lasketaan puutuotteiden ympäristöjalanjälkeä ja toisaalla pohditaan niiden roolia kiertotaloudessa.

Pahimmillaan metsistä etsitään suppeasta näkökulmasta valmisteltuja ratkaisuja, jotka ovat keskenään ristiriitaisia ja epäedullisia metsäisille, metsistään pitkällä aikavälillä huolehtineille ja niitä taloudellisesti hyödyntäville maille.

Tätä uhkaa lisää komission 5.5. julkaisema päivitetty teollisuusstrategia, joka ei huomioi lainkaan uusiutuviin ja kierrätettäviin raaka-aineisiin perustuvaa biotaloutta. Strategia jatkaa siten heti komission alkutaipaleella julkaistun kasvustrategian Green Dealin linjalla – green, josta aito vihreä teollisuus puuttuu.

EU:n aloitteiden vuoksi metsäteollisuus joutuukin suunnittelemaan ja suuntaamaan investointejaan tilanteessa, jossa sankka epävarmuuden sumu peittää tulevaisuuden näkymät.

Valmisteilla olevasta metsästrategiasta on toivottu punaista lankaa metsiä koskeviin aloitteisiin ja tuomaan tasapainoa taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten näkökulmien välille.

Valitettavasti strategiasta uhkaa tulla vain metsäluonnon monimuotoisuutta ja hiilinieluja korostava kokonaisuus, jossa metsätalous ja puupohjainen arvoketju jäävät tyystin lapsipuolen asemaan. Molemmille näkökulmille olisi kyllä tilaa.

Jotta kestävän metsänhoidon ja metsäteollisuuden menestystarina saisi jatkoa, tarvitaan EU-tasolla johdonmukaisuutta ja kokonaisvaltaista näkökulmaa.

EU:ssa on oltava kykyä tehdä pitkäjänteistä politiikkaa, jotta maailmanmarkkinoille myytävät puupohjaiset tuotteet voidaan valmistaa jatkossakin Euroopassa ja kestävästi tuotetusta eurooppalaisesta – mieluiten suomalaisesta – puusta.

Tuomas Nirkkonen

kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö

Metsäteollisuus ry