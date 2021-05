Hallitusohjelman mukaisesti kehysriihi on työllisyystavoitteiden tarkastelupiste. Hallitus oli aloittaessaan asettanut kunnianhimoisen 75 prosentin työllisyysasteen. Tavoitteena oli 80 000 lisätyöllistä. Talouden tasapainottaminen nojautui nimenomaan työllisten määrän kasvuun.

Koronakriisi iski takavasemmalta ja lujaa. Talouden ohella haasteet työllisyystoimissa paineistuivat työttömyyskehityksen kääntyessä rajuun nousukiitoon. Joukkotyöttömyys tuli kutsumatta ovelle. Kehysriihen toimilta odotettiin paljon.

Hallitus tulikin ulos työllisyystoimilla, joilla tavoiteltaisiin 40 000–44 500 lisätyöllistä.

Sinänsä listalta löytyvät uudistukset työkyvyn ylläpitämiseen, osatyökykyisten työllistämiseen ja osaajapulan selättämiseen ovat hyviä. Vaikutuksiltaan toimet tulevat kuitenkin parantamaan työllisyyttä vasta viiveellä.

Koronan kriisiyttämä työllisyyskysymys olisi vaatinut myös nopeita lyhyen aikavälin toimia. Ensi vuosikymmen on kovin kaukana, kun velkautunut talous kaipaisi kipeästi jo nyt työllisyyden kasvua.

Koronan tuoman työllisyydenhoidon akuutti lisähaaste ohitettiin. Marraskuussa 1975 presidentin hätäkellot soivat, kun työttömiä oli lähes 60 000. Nyt työttömiä on 331 500 eivätkä kellot soi. Koronakriisistä on tullut liki 100 000 lisätyötöntä.

Työllisyystavoite karkaa yhä vaan kauemmaksi, mikäli koronan tuomaan vakavaan työmarkkinoiden häiriöön ei tartuta heti.

Koronakriisin myötä on pitkäaikaistyöttömien määrä noussut jo yli 100 000 henkilön. Tiedämme, että mitä pidempään henkilön työttömyys jatkuu, sitä vaikeampaa on työllistyä uudelleen. Myös nuorten osuus työttömistä on jo hälyttävän korkealla.

Työttömyyden vaikutus on nuorille erityisen raskas vaikuttaen koko työuraan. Nuori ei saa työkokemusta ja jo hankittu osaaminen rapautuu. Kiinnittyminen työelämään vaikeutuu ja lisää syrjäytymisriskiä.

Lisäksi meillä on kasvava joukko yli 50-vuotiaita työttömiä, joiden paluu työmarkkinoille on täynnä haasteita. Eläkeputken poisto ei auta, jos ei ole töitä, mistä eläköityä.

Työttömille tarjotuissa palveluissa kuten esimerkiksi ura- ja työnhakupalveluissa on tällä hetkellä vähemmän asiakkaita kuin vuosi sitten.

Nyt jos koska olisi hetki, jolloin kannattaisi lisätä työnhakijoiden taitoja ja osaamista päästä kiinni työelämään. Erilaisia räätälöityjä palveluja olisi olemassa kaikille tässäkin mainituille haasteellisimmille työttömien ryhmille runsaasti.

1990-luvun lama jätti pitkiä varjoja työmarkkinoille. Ei anneta sen toistua.

Hallituksen tulisi palata neuvottelupöytään ja listata toimet koronakriisin aiheuttaman työllisyyskriisin hoitoon. Näin saisimme nopeammin käyntiin työllisyyden ja talouskasvun hyvän kehän.

Krista Paavola

toimitusjohtaja, YTM

Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry