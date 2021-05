Julkisuudessa on käsitelty EU:n elpymisrahoitusta. Keskustelua on herättänyt varsinainen elpymispaketti ja se, miten sitä jaetaan EU:ssa. Tarkoitus on piakkoin äänestää tästä asiasta eduskunnassa.

Kokoomus Petteri Orpon johdolla ilmoitti aiemmin, että äänestää tyhjää. Nyt ovat kohun saattamana muuttamassa kantaansa.

Äänestyksissä yleensä, ovat ne sitten eduskunnassa tai kunnanvaltuustossa, tyhjän äänestäminen pitäisi ehdottomasti kieltää.

Kun kansalaiset ovat uurnilla käyneet äänestämässä ja heidän edustamansa ehdokas on näin päässyt eduskuntaan tai kunnanvaltuustoon, niin se edellyttää sitä, että edustajat ajavat asioita ja neuvottelevat niistä ja lopputulemana äänestävät, miten toimitaan.

Tyhjää äänestämällä kansanedustaja osoittaa olevansa täysin selkärangaton ja näin luulee pesevänsä kätensä irti ikävistä asioista.

Tämä koskee kaikkia puolueita, joten kaikkien on syytä ryhdistäytyä ja toimia oikein.

Seppo Tammi