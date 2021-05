Koronakausi on monelle ollut hyvin raskas. Useampikin vanhus on välittänyt minulle viestiä: rokotukset on saatu, mutta seurakuntaan ei vielä pääse. Kaikki eivät seuraa verkon tilaisuuksia, saatikka osallistu virtuaalitapaamisiin. Miten voisimme helpottaa heidän yksinäisyyttään?

Kokoontumisrajoitus on tällä hetkellä kuusi henkeä, oli sitten kyseessä 10 neliön koppero tai satojen neliöiden kirkkosali, kuten Mikaelinkirkossa. Viime syksynä tilan koko huomioitiin rajoituksissa. Nyt voisi olla taas aika samanlaiseen käytäntöön, jotta isoimmat konsertti-, teatteri- ja kirkkosalit voitaisiin avata. Turvavälithän saa niissä melkoisiksi.

Monen rokotetun vanhuksen yksinäisyyttä helpottaisi, jos olisi mahdollisuus osallistua johonkin tilaisuuteen tai konserttiin.

Samalla kun yhteiskunta hitaasti avautuu, on meidän edelleen muistettava niitä, joiden yksinäisyys jatkuu. Ollaan edelleen aktiivisia puheluiden soittajia eikä unohdeta tapaamisia rajoitusten puitteissa. Ne ovat niitä armaita aikoja monille meidän läheisimmille.

Pasi Jaakkola

kappalainen

Turku