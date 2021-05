Hoidon ja hoivan esimiehet tietävät, vanhusten omaiset tietävät, jopa päättäjät tietävät, että Turussa on liian vähän henkilökuntaa hoidon ja hoivan sektoreilla. Varsinkin kotihoidossa, jossa toimitaan kiireellä ja yksin. Näin on ollut jo vuosia toisensa perään.

Kaikki edellä mainitut, mutta lisäksi varsinkin työntekijät tietävät, että Turun tapa maksaa palkkoja on se kaikkein alhaisin. Naapurikunnat maksavat enemmän. Hyvinvointitoimialan johtaja Liuksa toki tunnusti muutama aika sitten, ettei Turku lähde kilpailemaan naapurikuntien kanssa palkoilla – joten hoitohenkilökunta tyytyköön osaansa: Työtä on paljon ja palkkaa vähän.Toki Turku vahvistaa tätä naisten ennestään alhaista palkkaa.

Työn aliarvostus jatkuu edelleen palkkaamalla vielä pienipalkkaisempia työntekijöitä kuin lähihoitajat. Jos heillä jää käteen peruspalkasta nippa nappa 1000 euroa kuussa, jää hoiva-avustajalle vielä vähemmän – lähtöpalkka kun on vielä huonompi.

Eikö vanhusten hoito ole arvostettavaa työtä? Tarvitaanko sitä varten näitä pienipalkkaisia hoiva-avustajia?

Turku osaa säästää 10 miljardin ylijäämää muun muassa ollen maksamatta minkäänlaista koronalisää koko hoitoalan henkilökunnalle. Se on niska limassa tehnyt töitä kotihoidossa, hoivalaitoksissa, vuodeosastoilla, terveysasemilla.

Eikö näiden ihmisten työ ole saman arvoista kuin esimerkiksi Tyksin vastaavilla työntekijöillä – Tyks kun maksoi kaikille 500 euroa koronalisää? Aiheesta.

Miten Turku aikoo saada oikeasti vetovoimaa sote-alan työpaikoille? Ei ilman arvostusta ja parempaa palkkaa tule väkeä meille töihin.

Vai odotetaanko, että ensin pienipalkkaiset hoiva-avustajat hoitavat puuttuvat vakanssit. Sen jälkeen maailmalta tulevat hoitajat ilman täkäläistä ammattitutkintoa ja kielitaitoa hoitamaan vanhuksemme ja potilaamme – ja edelleen sillä pienellä palkalla. Silloin on helppo polkea kaikkien palkkoja alalla.

Kun palkkataso on sitä luokkaa, että käteen jää tuskin 1 000 euroa, jopa sen alle, ei sillä paljon eletä, makseta asumista ja muita välttämättömiä kuluja. Entä minkälainen on aikanaan näiden työntekijöiden eläketaso, kun lähtökohta on jo poljettu maan alle? Ja kuka silloin enää hoitaa noilla ansioilla?

Turun päätökset ovat niin vanhusten kuin työntekijöiden kannalta sietämättömät!

Asia on korjattava niin kauan kuin vielä on joitain työntekijöitä!

Kaija Kiessling

vanhuspolitiikan aktiivi

(Skp)