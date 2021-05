Turun Sanomien jutussa ”Iso rahakaan ei ole puhdistanut Saaristomerta” (21.4.) alueen kansanedustajat arvioivat maanviljelijöiden osuutta saaristomeren tilaan ja esittivät, mitä pitäisi tehdä tilanteen korjaamiseksi. 1.5. TS:ssa oli juttu ”Saaristomeri odottaa vuotta 2027”, jossa kerrottiin hallituksen päätöksestä tehdä Saaristomeri-ohjelma.

Kansanedustajien lisäksi muutkin näkevät saaristomeren ongelmallisen tilan. Ehdotuksia riittää, mutta kattavista ja luotettavista tutkimuksista on huutava pula.

Viljelijöiden syyllistämiselle liiasta lannoittamisesta tai väärin tehdyistä ympäristötoimista ei oikein löydy perusteita. On myös perusteetonta syyttää viljelijöitä aikaisemmin käytettyjen lannoitusten liikakäytöstä. Viljely on perustunut neuvontajärjestöjen ja Yaran, entisen Kemiran ohjeisiin. Neuvontajärjestöjen tieto taasen perustui maatalouden tutkimuslaitosten viimeisimpiin tutkimuksiin ja ohjeisiin. Maanäytteet analysoitiin säännöllisesti ja näitä ohjeita pyrittiin noudattamaan.

Yhteiskunnan antamat vaatimukset tutkijoille ja viljelijöille perustuivat tilakoon kasvattamiseen ja tehokkuuteen, eli satojen kasvattamiseen. Ei ollut mitään vaatimuksia tutkia näiden rinnalla ravinne- ja eroosiopäästöjä.

Nyt pitäisi panostaa vahvasti tutkimukseen, vaikka se onkin kallista ja vuosien työ. Tilanne ei ole millään tavalla hallinnassa ja puheet siitä, että ympäristötukien painotuksen muuttamisella ratkaistaisiin Saaristomeren ongelmat, ovat vahvasti ylimitoitettuja.

Kun seuraa EU-ajan tukijärjestelmien ohjeistuksia, vaatimukset kattaviin tutkimustuloksiin pohjautuvista ohjeista ovat oikeutettuja. Viljelijät pyrkivät parhaansa mukaan toteuttamaan virkamiehistön kulloisia mielihaluja, jotta saisivat vähäisetkin tukirovot.

On viljelijöiden oikeusturvankin kannalta varsin outoa, että heitä aletaan jälkeenpäin syyllistämään huonosti valmisteltujen ja vailla kattavia tutkimustaustoja olevien tukiohjeiden seurauksista.

Laajaa huomiota on saanut peltojen kipsikäsittely merkittävänä vesistöjen parantajana. Käytännössä tällä tuskin tulee olemaan pysyvää ja käänteentekevää vaikutusta vesien tilaan. Viljelijälle hyöty on marginaalinen ja perustuu lähes ainoastaan sen sisältämään muutamaan fosforikiloon.

Voi kysyä, onko kipsin hyötysuhde niin hyvä, että yhteiskunta on valmis maksamaan tämän, vai olisiko jotain kannattavampaa. Tuskin viljelijä tulee oma-aloitteisesti sitä tulevaisuudessa käyttämään. Haitoista on puhuttu hyvin vähän ja kattavat tutkimukset puuttuvat. Ei voi myöskään välttyä siltä tosiasialta, että kipsi onYaralle jatkuvasti kasvava ongelmajäte ja yritys on kuitenkin yksi hankkeen pääsponsoreista.

Toki on vuosien varrella ollut hyviäkin jokivesiin vaikuttavia keinoja. Ongelmana niissä on ollut hyvin vaatimaton rahallinen panostus.

Vaikka laajat viherkaistaleet jokien varsilla tiedetään hyväksi, niin korvaus niistä ei houkuta viljelijöitä. Todistuksena tästä: vaikka viljelijöillä on taloudellinen tilanne heikko, harva kuitenkaan näillä tukimäärillä vapaaehtoisesti leveitä viherkaistaleita suosii. Mikäli siitä saisi saman korvauksen kuin viljan viljelystä, tilanne olisi toinen.

Voi myös kysyä, mikä on Saaristomeren veden puhtauden hinta ja oltaisiinko siitä valmiita maksamaan?

Maatalouden tutkimus perustuu tällä hetkellä valtaosalta tietokonemallinnuksiin ja muutaman puroveden analysointiin, varsinainen laaja koekenttiin perustuva tutkimus on entiseen verrattuna olematonta. Viljelijät kaipaavat kipeästi myös tutkimustietoa siitä, kuinka maassa oleva varastofosfori saataisiin kasvien käyttöön ja tähän luulisi EU-rahaakin olevan tarjolla. Näistä asioista kärsivät niin Saaristomeri kuin viljelijätkin.

Pekka Heikkilä

Uusikaupunki