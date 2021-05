Niin sanotusta translaista ja sen uudistamistarpeesta on puhuttu Suomessa siitä asti, kun se astui voimaan 2000-luvun alussa.

Laki säätää transsukupuolisten ihmisten mahdollisuuksista korjata juridinen sukupuolimerkintänsä vastaamaan sitä sukupuolta, mitä he jo arjessaan elävät. Transsukupuolinen on henkilö, joka on eri mieltä synnytyksen yhteydessä määritellyn sukupuolimerkinnän kanssa.

Lain uudistus on pitkästä julkisesta keskustelusta huolimatta jäänyt tekemättä, vaikka useat kansainväliset ja kansalliset oikeudelliseettiset ja ihmisoikeustyöhön keskittyvät tahot ovat osoittaneet lain olevan ihmisoikeuksien vastainen ja problemaattinen.

Translaki edellyttää tällä hetkellä juridista sukupuolenkorjausta haluavalta hedelmättömyyttä, mutta myös täysi-ikäisyyttä.

Translakiuudistusta vastustavat ovat nostaneet transaktivistit kummalliseen asemaan: Väitetään esimerkiksi, että me haluaisimme laittaa lapset leikkauspöydälle, ja että lapsia tulisi suojata peruuttamattomilta muutoksilta, minkä takia Oikeus olla on vaarallinen aloite.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Todellisuudessa yksikään transaktivisti ei halua, että lapsia leikataan. Päinvastoin, monet meistä ajamme intersukupuolisten lasten kehollista koskemattomuutta sekä esimerkiksi silpomiskieltoa. Nämä asiat nähdään osana itsemääräämisoikeutta, jota peräänkuulutamme ihan jokaiselle. Tämän lisäksi Oikeus olla -aloite vaatii juridisen sukupuolenkorjauksen mahdollisuutta lapsille ja nuorille, eikä ota kantaa lääketieteellisiin aspekteihin.

Kaikki käytössä oleva tutkimustieto viittaa siihen, että sosiaalinen transitio on translapselle ja -nuorelle paras vaihtoehto, toisin sanoen alaikäinenkin voi parhaiten, kun hän saa elää omaa itseään ja identiteettiään.

Kunpa kerrankin joku ajattelisi myös niitä meidän vähemmistöön kuuluvia lapsia. Heilläkin on oikeus olla juuri sitä, mitä he ovat.

Juridisen sukupuolimerkinnän korjaus ei ole peruuttamaton toimenpide eikä se riko kehollista itsemääräämisoikeutta. Sen sijaan se tukee sosiaalista transitiota, mahdollistaa henkilölle omannäköisen henkilötodistuksen, oikeaan ryhmään pääsemisen sukupuolitetuissa ryhmissä koulussa ja harrastuksissa sekä kokemuksen siitä, että hänet nähdään yhteiskunnassa sellaisena kuin hän on.

Myös muun muassa lapsiasiavaltuutettu, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Väestöliitto sekä Lastensuojelun keskusliitto ovat julkisesti lausuneet aiheesta ja ovat yksimielisiä: Sukupuolen juridiseen vahvistamiseen liittyvän lainsäädännön tulee turvata lapsen oikeudet, ja nuoren tunnistaminen oikealla juridisella sukupuolella on keino tukea tämän ymmärrystä itsestään sekä kohdata hänet oikein yhteiskunnassa.

Trans- ja muunsukupuoliset nuoret ovat erittäin haavoittuvainen demografinen ryhmä ja he voivat tilastollisesti erittäin huonosti: Kouluterveyskysely ja muu aikaisempi tutkimustieto tietää kertoa, että sukupuoliristiriitaa kokevat nuoret ovat muita alttiimpia väkivallalle, yksinäisyydelle, ahdistukselle ja kiusaamiselle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Konservatiiviset tahot voivottelevat muun muassa Oikeus olla -kansalaisaloitteen ajamaa lakiuudistusta peräänkuuluttamalla sitä, että joku ajattelisi kerrankin lapsia. Tähän voin vain todeta, että olen samaa mieltä – kunpa kerrankin joku ajattelisi myös niitä meidän vähemmistöön kuuluvia lapsia. Heilläkin on oikeus olla juuri sitä, mitä he ovat.

Panda Eriksson

puheenjohtaja, Trans ry sekä Oikeus olla -kampanjatiimiläinen