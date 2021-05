Runosmäen Lämpö Oy (RL) on tehnyt sopimuksen nimellisteholtaan 3 MW:n ilma-/vesilämpöpumppulaitoksen toteuttamisesta Runosmäkeen. Hankkeen kustannusarvio on 5,5 miljoonaa euroa sisältäen vanhan lämpölaitoksen purkamisen ja uuden rakentamisen.

Alueella on keskusteltu intohimoisesti rakennusten lämmitysratkaisuista. Syytä onkin, sillä lämmitykseen menee nyt kolmannes taloyhtiön tavanomaisista kuluista. Verrattuna niihin kustannuksiin, joita monet yhtiöt ovat maksaneet esimerkiksi julkisivu- tai putkistokorjauksistaan, on nyt tarvittava panostus melko pieni. Investoinnille on olemassa selvä, lyhyehkö takaisinmaksuaika toisin kuin talojen ylläpidossa usein.

RL on pyrkinyt tuomaan esille omaa sanomaansa muun muassa yhtiökokouksissa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että olemme menestyneet huonosti pyrkimyksissämme, koska asukkaita kohdattaessa tiedon puute usein nousee esiin. Parantaakseen tilannetta RL on nyt jakanut alueen asuntoihin tiedotteen lämpölaitoksesta.

Rakentamispäätös:

Turun kaupunki antoi lämpölaitoshankkeelle rakennusluvan joulukuussa 2020. RL on solminut sen jälkeen sopimuksen, jonka mukaan Calefa Oy toimittaa Runosmäkeen ilma-/vesilämpöpumppulaitoksen, joka leikkaa kalliin kaukolämmön käyttöä jopa 70 % nykykyisestä. Laskelmiemme mukaan pystymme alentamaan lämmön hintaa rahoituskulut huomioiden jo alusta alkaen. Investoinnin takaisinmaksuajan lasketaan olevan alle 10 vuotta.

Lämpöpumppujen käyttämän sähkön verokohtelu on alenemassa veroluokkaan II. Tämä on merkittävä etu, joka koskee vain isoja, verkkoon kytkettyjä laitoksia.

Taloyhtiöiden vaihtoehdot:

Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa koskien liittymistä uuteen lämmityssysteemiin. Parhaiten asukkaita palkitsevassa SVOP-mallissa taloyhtiö sijoittaa investointiin yhtiön koosta riippuen keskimäärin n. 112 000 euroa. Yhtiöt hankkivat rahoituksen itsenäisesti. Tiedossa on, että taloyhtiöt saavat lainansa selvästi halvemmalla kuin lämpöyhtiö. Vielä suurempi etu muodostuu siitä, että myytävän lämmön hinnassa ei ole silloin mukana rahoituskuluja, joihin pitää lisätä arvonlisävero.

Niille, jotka eivät halua sijoittaa varoja tähän hankkeeseen, lämpöyhtiö järjestää rahoituksen ja perii korko- ja lyhennyskulut takaisin pitkällä aikavälillä lämpöenergian hinnassa. Silloinkin lämmön hinta alittaa selvästi nykyisen hintatason jo laina-aikana, joten painetta vastikkeiden nostamiseen ei tätä kautta synny.

Toimijoiden motiiveista:

Jo pitkään on etsitty keinoa jälleen siirtyä itse hallittuun lämmön tuotantoon. Kovin takkuista on eteneminen ollut, koska RL:n ei ole haluttu irtautuvan Turku Energia Oy:n otteesta. Tilanne on muuttunut. RL on saanut vihdoin rakennusluvan ja lämpölaitoksen toimittamista koskeva sopimus on solmittu. Nyt edetään vauhdilla ja vuoden 2022 syksyllä uusi laitos tuottaa verkkoon halvempaa lämpöä kaikille, jotka edes jollakin tavalla ovat sitoutuneet tähän hankkeeseen.

Meillä on perustellut syyt uskoa, että iso osa epäilijöistäkin liittyy asiakkaiksi, kunhan uuden laitoksemme hintakilpailukyky nähdään.

Kuljemme nyt Runosmäessä uudenlaisen lämmöntuotannon eturintamassa. Perinteinen, polttamiseen perustuva lämmitystekniikka on vaikeuksissa, kun huomio kohdistuu yhä enemmän ympäristökysymyksiin. Kivihiilen ja turpeen poistuessa käytöstä puuhakkeen kysyntä kasvaa ja hinta todennäköisesti nousee. Tämä heijastuu väistämättä lämpöenergian myyntihintaan.

Kutsu yhteiseen pöytään:

Olemme vaikuttamassa asumisen kustannuksiin innovatiivisella lämmitysratkaisulla, joka keventää vastiketaakkaa. Olen voimakkaasti sitoutunut ajamaan RL:n lämpöpumppuhanketta, koska katson sillä ajavani osakasyhtiöiden etua.

Yksittäisissä taloyhtiöissä hallitukset ja isännöitsijät ovat samalla asialla. Siksi nyt julkisuudessa näkyvä ristiriita on vaikeasti ymmärrettävä. Päämäärä on yhteinen. Tarjolla on keskitetty ratkaisu, joka ei käyttäjää kohden laskettuna edes maksa kovin paljon. Miksi siis riidellään ja haikaillaan omia taloyhtiökohtaisia ratkaisuja? Niihin sitoutuu paljon rahaa ja riskejä. Takaisinmaksuajat venyvät pitkiksi.

Toivon, että voisimme yhteistyöllä häivyttää näkemyseroja, jotka luullakseni ovat syntyneet puutteellisesta informaatiosta.

Kannattaakohan edes epäilevien yhtiöiden juuri nyt tehdä kovin pitkäaikaisia tai kalliita ratkaisuja ennen kuin nähdään, pystyykö RL lunastamaan lupauksensa? Tuloksia saadaan jo loppuvuodesta 2022 alkaen.

Edellä käsitelty asia on mutkikas. Tietoa ei ole paljon julkisesti tarjolla, koska kuljemme kehityksen kärjessä. Mistään prototyyppilaitoksesta ei kuitenkaan ole kysymys. Tämä tilanne ilmeisesti ruokkii hankkeeseen liittyviä epäilyjä.

Timo Salonen

Runosmäen lämpö Oy:n hallituksen jäsen