Työn juhlan, vapun aattona TS kertoi artikkelissaan koronarokottamisessa olevista eroista. Rokottajilla on sama työ, mutta palkkaero on 1600 euroa (4000/2400). Turun kaupungin palveluksessa olevilla on palkkana tuo 2400.

Artikkelin mukaan "Koronakriisi on tuonut terveydenhuoltoalalle työvoimapulan, jonka vuoksi Turkukin joutuu vuokraamaan yksityisiltä palveluntuottajilta rokottajia. Koska työvoimaa tarvitaan muissakin kunnissa, on tilanne luonut vuokraajan markkinat."

Hyvinvointitoimialan vs. talous- ja hallintojohtaja Laura Sauraman mukaan kyse on markkinahinnasta ja terveydenhuoltohenkilökunnan huutavasta pulasta. "On työntekijöiden markkinat." Näin tilanne onkin jo lähtenyt sellaiseksi, että Turku on jo menettänyt osaavaa työvoimaa.

Sauraman mukaan Turku selvittää palkkatilannetta, mutta hän ei voi luvata koronarokottajille lisää rahaa. "Turun kaupungin tavoitteena on oikeudenmukainen ja työn vaativuuteen perustuva palkkaus nimenomaan kaupungin sisällä. Palkkakilpailuun yksityisen sektorin tai muiden kuntien kanssa ei olla lähdössä", Saurama sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yksityinen sektori ja muut kunnat ovat Turussa kuitenkin hyvin usein perusteina, kun päätetään johtavien virkojen palkkauksista. Näihin sisällytetään usein myös mahdollisuus kahden kuukauden tulospalkkaan. Kaiken lisäksi johtajasopimukset sisältävät vaihtelevia erorahoja, esimerkiksi vuoden palkan.

Tähän kaikkeen on perusteluna, ettei muuten saada päteviä tehtäviin. Näin palkkaustasa-arvossa Turku ei juuri ole menettänyt johtajia paremman palkan perään.

Kunnan ja yksityisen sektorin johtajien tehtävissä on kuitenkin merkittävä ero onnistumisen suhteen. Yksityisellä puolella löytyy lähes aina vastuunkantaja. Otetaan Turussa vain muutama esimerkki: vahvasti esillä olleet teatterin remontti, Logomon silta ja funikulaari. Kukaan ei ole kantanut vastuuta hankkeiden kustannusten monien miljoonien noususta. Selityksiä kyllä on löytynyt. Silloin, kun selitykset alkavat, loppuu ammattitaito. "Suojelusenkelit" on mukana ja hommat jatkuvat ennallaan.

Yksityisellä puolella on tällaisissa tilanteissa selkeä vastuun kantaja, joka saa sulan hattuun ja jatkaa, eroaa itse tai erotetaan – tulos ratkaisee.

Henry Toivari

(sd)