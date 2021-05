Itäharjun liikennejärjestelyt, toisin sanoen erään pientaloalueen rauhoittaminen sinne suuntautumattomalta läpiajoliikenteeltä, puhuttaa yhä Turun Sanomien palstoilla. Useimmat läpiajon estämisestä mielensä pahoittaneet näyttävät kuitenkin unohtaneen perusteet, joiden vuoksi kaupunki päätti sulkea alueen liikenteeltä.

Itäharjun läpi Kajakatua pitkin ajoi aiemmin vuorokaudessa jopa neljätuhatta ajoneuvoa. Suurin osa näistä autoilijoista oli sellaisia matkantekijöitä, joilla ei ole asiaa alueelle, vaan he käyttivät puutaloalueen kapeita katuja vain ajomatkansa nopeuttamiseen. Merkittävä osa alueelle suuntautuvasta liikenteestä taasen oli ilmaiseen kadunvarsipysäköintiin liittyvää liikennettä, eikä siis alueen asukkaiden omaa liikkumista.

Historialliselle pientaloalueelle tämä liikenne on paljon, erityisesti kun otetaan huomioon, että tuo liikenne ei tietystikään jakaudu tasaisesti vuorokauden tunneille. Suurin osa liikenteestä keskittyy juuri niihin aikoihin, jolloin myös alueen asukkaat lähtevät töihin, kouluun tai päivähoitoon, vaikeuttaen heidän liikkumistaan ja tehden koulumatkoista vaarallisia.

Itäharjun läpiajokiellon seurauksena läpiajajan ajomatka on pidentynyt pahimmillaan vain muutamalla minuutilla, joten voisi kuvitella, että läpiajajille aiheutuva haitta on itse asiassa aika vähäpätöinen, eikä edes kaiken valittamisen arvoinen.

Katujen sulkemista kritisoivilta on unohtunut ainakin seuraava seikka. Kaupungin päätöksessä, jolla Itäharjun liikenne rauhoitettiin, mainitaan erikseen, että alueella koetut haitat eivät olleet peruste katujen sulkemiselle. Useimmat kriitikoista eivät siis näytä tuntevan asiaa ja sen taustoja kovinkaan hyvin.

Varsinainen peruste Itäharjun läpiajon estämiselle on alueen kylkeen Kupittaan puolelle rakentuva asuin- ja toimistokeskittymä, joka tulee lähitulevaisuudessa lisäämään alueella liikkuvien ihmisten määrää tuhansilla. Tämän jo meneillään olevan kehityksen myötä Itäharjun kapeat, hidastein varustetut kadut eivät enää kykenisi välittämään jo nyt aivan liian suurta läpiajoliikennettä.

Toinen seikka, joka näyttää joiltakin unohtuneen, on tämä. Useimmat meistä ovat varmaankin yleisellä tasolla sitä mieltä, että asuinalueet on hyvä rauhoittaa tarpeettomalta autoilulta, jos siihen suinkin on mahdollisuus. Kaikkia alueita ei ole mahdollista rauhoittaa, mutta ne alueet, joilla ei sijaitse merkittäviä palveluja ja jotka voidaan kiertää suurempia liikenneväyliä pitkin helposti, on syytä rauhoittaa läpiajoliikenteeltä aina kun mahdollista.

Aika harva kai ottaisi tuhansia ajoneuvoja päivässä oman kotinsa vierustalle tai sen lähialueelle, oman lapsensa kasvuympäristöön ja koulumatkalle ihan vain siksi, että muualta tulevat säästäisivät autoillessaan pari minuuttia. Varsinkin, jos muitakin kohtuullisia järjestelyjä liikenteen ohjaamiseksi olisi.

Itse ainakin pyrin välttämään turhaa autoilua kaikilla asuinalueilla ja valitsen valtaväylät liikkumiseeni aina kun mahdollista, vaikka se pidentäisikin hieman matkaani. Soisin, että muut autoilijat tekisivät saman, muut ihmiset huomioon ottavan valinnan ihan ilman betoniesteiden asentamistakin.

Mutta siihen asti, kunnes loputkin ihmisistä ymmärtävät, että muillakin kuin heillä on oikeutettuja tarpeita ja intressejä, ja että yksityisautoilun helppous ja mukavuus ovat vääjäämättä hyvin alhaalla yhteisten, kollektiivisten prioriteettien listallamme verrattuna muiden terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen, noita betoniesteitä tullaan valitettavasti tarvitsemaan.

Toivottavasti muutkin Turun asuinalueet rauhoitetaan tehokkaasti turhalta liikenteeltä ja erityisesti niille kuulumattomalta läpiajolta aina kun vain mahdollista. Ihan vaan siksi, että se on kaikki seikat huomioon ottaen järkevää ja ennen muuta oikeudenmukaista.

Jani Sinokki

itäharjulainen