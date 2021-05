Turun Sanomissa on viime aikoina käsitelty kahteen eri otteeseen Runosmäen tulevia energiahankkeita. Turun Sanomissa 15.4. julkaistussa jutussa oli esitetty virheellisiä väittämiä, jotka osittain korjattiin 26.4. julkaistussa kirjoituksessa. Koska Turku Energia on mainittu molemmissa jutuissa, haluamme tuoda myös meidän näkemyksemme julki.

Olemme toimittaneet Runosmäen Lämmölle tukkumyyjänä kaukolämpöä, jonka se on sitten jaellut asiakkailleen. Vuonna 2020 toimittamamme kaukolämmön kokonaishinta oli keskimäärin noin 77 e/MWh. Saamamme tiedon mukaan Runosmäen Lämpö hinnoittelee myymänsä lämmön loppuasiakkailleen tätä korkeammalle.

Turku Energian verkkoa uusitaan jatkuvasti ja toimitusvarmuutemme on erinomaisella tasolla. Tarjoamamme lämmitysvaihtoehdon etuna on myös se, että kaukolämpö ei vaadi taloyhtiöltä raskaita investointeja. Tuotevalikoimassamme on valittavissa Ekotakuu Lämpö -tuote, jonka valitsemalla asiakas saa 100-prosenttisesti uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun lämmityksen. Toimimme asiakkaidemme energiakumppanina ja kaukolämmön lisäksi meillä on tarjota kattava paketti erilaisia energiaan liittyviä ratkaisuja ja palveluja. Esimerkiksi energiansäästöön liittyvät palvelutuotteemme mahdollistavat säästöpotentiaalin hyödyntämisen asiakkaidemme energiankäytössä.

Osaltamme haluamme esittää myös 26.4. julkaistussa jutussa olleeseen väitteeseen koskien lämmöntoimitussopimusten voimassaoloaikaa oman näkemyksemme. Jutussa todettiin, että "kaikilla yhtiöillä on lämmöntoimitussopimukset voimassa vuosia eteenpäin".

Peilaten Turku Energian käytössä oleviin yleisiin Energiateollisuuden sopimusehtoihin, Turku Energian kaukolämpösopimus voidaan päättää kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen. Jos lämmityssopimuksissa on tätä pidempiä irtisanomisaikoja, niin ehto voidaan tulkita edellä mainittuihin sopimusehtoihin peilaten kohtuuttomaksi.

Toisin kuin julkisuudessa on usein esitetty, emme myöskään ole monopoliasemassa lämmitysmarkkinoilla, vaan yksi vaihtoehto muiden lämmitysmuotojen joukossa.

Olemme tarjonneet Runosmäen alueen taloyhtiöille mahdollisuutta liittyä suoraan Turku Energian kaukolämpöverkkoon. Tällöin kaukolämmön hinta on meidän kaukolämpöverkkoon liittyville voimassa olevan kausihinnastomme mukainen.

Ymmärrämme hyvin, että halukkuus selvittää vaihtoehtoisia lämmitysratkaisuja on Runosmäen alueella noussut, ja usea alueella toimiva taloyhtiö onkin ollut kiinnostunut keskustelemaan tarjoamistamme lämmitys- ja jäähdytysvaihtoehdoista sekä neljännen sukupolven uusista lämmitysratkaisuista.

Jari Kuivanen

johtaja, Lämpö-yksikkö

Turku Energia