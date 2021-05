Kriisit testaavat tunnetusti yhtä lailla vallitsevia toiminta- ja ajattelumalleja kuin keskeisten yhteiskunnallisten instituutioiden toimivuutta. Korona-aika ei ole tästä poikkeus. Olemme nähneet laajalla spektrillä hienon yhteistyön ja yhteishengen osoituksia. Kaikki ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ovat saaneet tukea.

Toisaalta olemme kokeneet ajoittain melkoista sekoilua hallinnossa eikä korkeaa arvosanaa voi myöskään antaa poliittisen keskustelun tasolle, jossa irtopisteiden kalastelu on ajoittain mennyt yhteisten ongelmien ratkaisemisen edelle.

Iso ongelma on siinä, että kriisitilanteen hahmottaminen muutoin kuin yksityiskohtien tasolla on osoittautunut suorastaan ylivoimaiseksi. Mediaseuranta on taas kerran osoittanut, kuinka vaikeaa on nähdä metsää puilta, isoa kuvaa. Kiire ja klikkausten tavoittelu lienee vain osaselitys tilanteeseen. Vakavampi seikka on se, onko media antautunut vaikeiden ongelmien edessä? Vai onko peräti kysymys kyvyn puutteesta?

Jotta ymmärtäisimme, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, on tässäkin tapauksessa pureuduttava ilmiöiden syihin ja taustoihin. Päiväkohtaisten yksityiskohtien penkominen ei riitä. On katsottava tilannetta myös viimeisten vuosikymmenten historian prosessien ja ilmiöiden valossa. Eikä tässä katsannossa vertailevaa näkökulmaa saa unohtaa.

2000-luvun merkittävin muutos tiivistyy julkisen ja yksityisen sektorin uudenlaiseen rajankäyntiin. Tämä rajankäynti on samalla olennainen valtakysymys. Yksityistämisen ideologia nousi dominoivaan asemaan Suomessa viimeistään 2010-luvun alussa. Siitä tuli eräänlainen taloudellisen tehokkuuden ja ”järkevän politiikan” synonyymi.

Tämä ideologia yritti myös muuttaa itsessään ideologisen ja arvoväritteisen puheen neutraaliksi tai jopa ”tieteelliseksi” silloin, kun perusteltiin hallinnon tehostamista ulkoistamalla tai yksityistämällä tai julkisten menojen leikkauksia. Eräänlaiseen kliimaksiin tällä tiellä päädyttiin Sipilän-Bernerin kaudella.

Sama tausta selittää pitkälti myös sen, miksi eduskunnan perustuslakivaliokunta leimattiin muutosten jarruksi ja valiokuntaa on yhä useammin syytetty siitä, että ”politiikka on ohittanut juridiikan”.

Vaikka oikeuden ja politiikan rajapinta on vaikeasti hahmotettavissa, kritiikki unohtaa kuitenkin sen, että valiokunta perustettiin (1919 HM) nimenomaan ”liian” radikaalien yhteiskunnallisten muutosten jarruksi. Sellaisena valiokunta joutui vasemmiston kovan kritiikin kohteeksi 1960- ja 1970-luvulla, kun valiokunta puolusti yksityistä omistusoikeutta erityisen tiukasti maankäytön ja kaavoituksen kysymyksissä.

Asetelma kuitenkin muuttui Berliinin muurin kaatumisen jälkeisessä maailmassa, jolloin kansalaisten perusoikeuksia alettiin vaalia entistä tarkemmin ja ne myös kirjattiin aikaisempaa laajemmin perustuslakiin (1995, 2000). Juuri tämän muutoksen seurauksiin törmäsi yksityistämisen ideologia sote- ja monien muiden uudistusten yhteydessä. Ei kysymys ei ole tämän ihmeellisemmästä.

Rinteen ja Marinin hallitusten noustua valtaan tällainen 2000-luvulla edennyt yksityistämisen ideologia tuli tiensä päähän siinä mielessä, että myös vaihtoehtoja nostettiin esille. Yhdestä näkökulmasta voisi sanoa, että yhden koulukunnan talouspolitiikan ja sen sovellutusten aika oli ohi. Politiikkaan tuli tervetulleita vaihtoehtoja.

Tämä taas raivostutti yksityistämisen ideologiaan tottuneita, jotka nostivat esille jopa vanhat pelot ja sloganit ”sosialismista” ja ”kommunismista” alkaen.

Nyt olemme eräänlaisella vedenjakajalla, jossa pandemia on osaltaan muuttanut politiikan reunaehtoja. Poikkeuksellinen aika ja poikkeuksellisia toimia. Julkisen vallan alamäki on ainakin väliaikaisesti pysähtynyt. Se nostattaa rajuja ideologisia myrskyjä entistä enemmän, kun pandemia hiipuu.

Kuitenkin olennaista olisi Suomen historian parhaiden perinteiden mukaan pyrkiä kompromissien kautta konsensukseen suurissa linjakysymyksissä.

Yksi asia ei ole kuitenkaan valitettavasti muuttunut julkisen ja yksityisen puolen valtakamppailusta huolimatta. Se on poliittisen eliitin sokeus omien tukijoiden suosimiseen. Tästä kertovat niin poliittiset virkanimitykset kuin monet muutokset julkisessa hallinnossa virkojen kelpoisuusehtojen alentamisesta avustajakaartin kasvattamiseen ja oikeusvaltion näkökulmasta ongelmalliset johtamisen kuviot, joissa potentiaalisesti kriittisten organisaatioiden ja toimijoiden ääntä on pyritty vaimentamaan ”yhteistyön” ja ”konsultoinnin” tavoitteiden edistämisen nimissä.

Se, tuleeko ja haluaako poliittinen eliittimme ymmärtää, millaisia moraalikadon ja muita ongelmia se on aiheuttanut ja haluaako se niitä purkaa, tulee ratkaisevasti vaikuttamaan siihen, mille tasolle luottamus poliittisen järjestelmämme toimintaan asettuu.

Jukka Kekkonen

oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori

Helsingin yliopisto