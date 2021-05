Loppukuluttaja on – varsinkin taajamien ulkopuolella – Carunan kaltaisten kasvottomien toimijoiden ja huonon sähkömarkkinalain armoilla. Kysymys on sortamisesta. Korkeat siirtohinnat on käsitelty ja viranomaiset nostivat kätensä pystyyn. Mutta sähköverkossa vastuukysymyksiä tulee selkiyttää, jos laki päästää siirtoyhtiön kuin koiran veräjästä.

Maskussa Karinkylässä oli tammikuun 19. päivänä 2021 seitsemän lyhytkestoista sähkökatkosta, jotka johtuivat lumikuormasta. Sähkökatkosten jännitepiikit rikkoivat vuonna 2010 asennetun Panasonic-merkkisen ilmalämpöpumpun kompressorin ja sen seurauksena myös laitteen kortti hajosi vapaa-ajan asunnossa.

Paikalla käyneen asiantuntijan mukaan ilmalämpöpumpun kompressori rikkoutui jännitepiikeistä ja käytössä ollutta lämpöpumppua ei voi korjata.

Edellä mainittu yritys asensi uuden ilmalämpöpumpun 16. helmikuuta 2021. Kustannus oli 2 300 euroa.

Vahinkoilmoitukseen sähkösiirtoyhtiö Carunalta tuli käsittelyn jälkeen vastaus, ettei Caruna korvaa mitään vedoten voimassa olevan sähkömarkkinalain ehtoihin. Tämän jälkeen Carunan kanssa on käyty sähköpostikirjeenvaihtoa.

Caruna ei kiistä, että ilmalämpöpumppu on voinut rikkoutua sähkökatkosten yhteydessä, mutta yhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta, koska sähkömarkkinalain (588/2013) ehdot eivät täytä sähkömarkkinalaissa tarkoitetun virheen (97 §) määritelmää. Lain 96 § korvausvelvollisuudesta rajaa sen vain huolimattomuuteen, mikä on kuluttajan kannalta kestämätöntä.

Sähkökatkokset aiheuttivat myös lisävahingon. Rikkoutunut ilmalämpöpumppu oli edelleen käytössä ja Fortum vahvisti, että tammi–helmikuun sähkönkulutuksessa oli normaalista poikkeavaa sähkönkulutusta noin 1 600 kWh:ta – rahassa noin 400 euroa.

Kokonaisvahinko on 2 700 euroa, joka on kohtuuton summa eläkeläiselle – asiantuntijoiden mukaan täysin syyttömälle osapuolelle.

Yhteydenpito työ- ja elinkeinoministeriöön, joka laati sähkömarkkinalain eduskunnalle hyväksyttäväksi, oli hyödytöntä. Ministeriön energiaosasto vastasi 29.3., että Suomessa sähkönjakeluyhtiöt noudattavat Euroopassa yleisesti käytössä olevaa SFS-EN 50160 -standardia, jonka voimassa olevan version numero on SFS-EN 50160:2010/A2:2019.

Suomessa noudatetaan kyseistä standardia, koska se on yleisesti käytössä Euroopassa eikä sille käytännössä ole löydetty vaihtoehtoista standardia, jossa olisi tiukemmat raja-arvot jännitevaihteluille.

Pyydettiin, että ministeriö alkaisi tarkastella lakia uudelleen, koska on aivan käsittämätöntä kuluttajalle, että seitsemän sähkökatkosta yhden päivän aikana mahdollistaa sen, ettei Caruna joudu korvausvastuuseen.

Energiaviraston edustajat vastasivat tiedusteluun, ettei virasto ole velvollinen vertaamaan Carunan laskelmia voimassa olevaan sähkömarkkinalakiin nähden. Virasto neuvoi, että asia vietäisiin Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Näin tullaan myös tekemään lähiaikoina.

Tapaus osoittaa, kuinka Suomessa eri tahot pallottelevat kuluttajia. Viranomaiset ovat välinpitämättömiä. Ja päättäjät ovat myös voimattomia.

Jään pohtimaan, kuka valvoo kuluttajan ja veronmaksajan etua.

Mikael Zewi

VTM