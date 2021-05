Viime viikolla Ruotsissa tehtiin historiaa: Upplands Väsbyn kunta julkaisi tontinluovutuskilpailunsa voittajat, jotka saavat rakentaa keskeisille tonteille uusia kerrostaloja.

Mikä tässä on ihmeellistä? Kunnillahan on Suomessakin kaavoitusmonopoli ja meilläkin rakennetaan jatkuvasti uusia kerrostaloja keskeisille tonteille.

Uutta on se, että Ruotsissa kunta laati tontinluovutuskilpailun ehdot sen perusteella, millaista uutta rakentamista kuntalaiset preferoivat. Ja sen perusteella ehtona on, että uusien rakennusten on jatkettava huomaavaisesti rakennusperinteitä, mutta funktionalismin jälkeisten rakennustyylien kopiointi ei täytä kilpailun ehtoja.

Teimme Kaarinassa pari vuotta sitten Rauhalinnan kartanon alueelle tontinluovutuskilpailun, jonka ehdoissa toivoimme kulttuurihistorialliselle alueelle sopivia rakennusperinteitä huomaavaisesti jatkavia ehdotuksia. Tämän taustalla oli tietoisuus siitä, mitä Ruotsissa jo silloin suunniteltiin, ja laaja poliittinen hyväksyntä.

Mutta olimme tuolloin aikaamme edellä, ja suomalaisia rakennuttajia tai arkkitehtejä ei siihen tilanteeseen vielä löytynyt.

Olisiko aika nyt kypsä? Mikä Suomen kunnista onnistuu ensimmäisenä?

Marjo Uotila

perustaja, Facebookin Arkkitehtuurikapina-ryhmä

Kaarinan kaupunkikehityslautakunnan jäsen (kok)

Kaarina