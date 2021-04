Sutta ja sekundaa on Turussa viime vuosina ollut enemmän kuin tarpeeksi. Nyt päällimmäisinä ovat Logomon silta ja funikulaari.

Jälkimmäisen voisi lähettää takaisin Italiaan uudelleen suunniteltavaksi, sillä mitkään laajatkaan korjaukset eivät tunnu auttavan. Ehkä tuo rinnekapistus voitaisiin saada takaisin havainnekuvan kaltaisena.

Mutta riittää sutta ja sekundaa muuallakin, paljon pienemmissä, mutta silti tärkeissä asioissa. Fölin konttorilla on joku saanut päähänsä, että aikataulukirjanen on syytä uudistaa. Sinänsä pieni asia, mutta Fölin käyttäjille kuitenkin tuiki tärkeä.

Ja mitä saatiin entisen, yksinkertaisen ja erittäin selkeän aikataulukirjan sijaan? Saatiin täyttä sillisalaattia, sutta ja sekundaa.

Uusi kirjanen on täydellisen sekava ja puhelinversiota on miltei mahdoton käyttää. On erittäin vaikeaa yrittää ymmärtää, mihin tällä uudistuksella pyrittiin? Entinen aikataulukirja on siis pilattu täydellisesti!

Eikä tämä uutukainen myöskään varmasti halvaksi tullut, kun se on uudistettu kannesta kanteen kokonaan. Siinä on palanut työtunti jos toinenkin.

Toivottavasti föliläiset tajuavat itsekin, että pieleen meni, ja tunnustavat virheensä, niin että seuraava aikataulukirja on taas vanhan mallin mukainen – ja selkeä käyttää!

Markku Jylli